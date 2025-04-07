大同打造AI辨識小幫手 抓違規丟垃圾更省時

大同大學團隊打造「垃圾包辨識小幫手」，以AI取代人力監視，揪出亂丟垃圾者，準確率近9成，以往人力需72小時的工作量，AI辨識系統只花6小時，大幅降低工作負荷。

大同大學今天發布新聞稿指出，為揪出把家用垃圾丟到人行道垃圾桶的違法行為，環保人員必須盯著監視器影像，對眼睛、體力負擔極大。

大同大學工程學院院長謝禎冏帶領資工系學生，為台北市環保局打造「垃圾包辨識小幫手」，透過AI辨識系統把違規事件剪輯到EXCEL表中，並記錄時間點和超連結，環保人員點選超連結，就可看到擷取的影片，以往人力要檢查72小時的工作量，使用AI辨識系統只需花費6小時。

謝禎冏表示，「垃圾包辨識小幫手」從2025年1月試行以來，準確率達88%，可辨識出各種大型垃圾包、車牌、紙箱，預計今年4月上路後，辨識速度和整體速度將再提升，準確率可達95%，透過系統輔助，可減少環保人員看影片的時間、眼睛傷害，大幅降低工作負荷。

謝禎冏說明，AI模型透過訓練和學習，可用於工業檢測、物體識別等領域，不僅可完成目標檢測，省時精準且具即時性，未來可望應用在街道事件（如衝突、車禍、搶案）的辨識，有助於縮短時間及人力負擔、提高問題解決的效率。