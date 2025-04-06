促進台日學術交流！政大擬成立安倍晉三研究中心 以9月辦成立儀式為目標
日本共同社報導，根據相關人士透露，國立政治大學計劃在今年秋天成立「安倍晉三研究中心」，目的是促進台日學術交流，並培育年輕日本研究學者。
報導稱，研究中心將以已故日本首相安倍晉三的外交政策「自由且開放的印度太平洋」構想，以及「安倍經濟學」為核心，展開對當代日本外交與經濟政策的學術研究。
政大相關人員今年2月召開第一次準備會議，已經擬定研究中心的組織章程。安倍晉三研究中心將作為「政大國際事務學院」的附屬機構，目前正以9月下旬舉行成立儀式為目標籌備中。
主導籌備工作的政大教授李世暉表示，「儘管安倍在日本國內評價褒貶不一，但他在台灣擁有高度評價。藉由設立研究中心，希望促進台日對彼此觀點的理解」。
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