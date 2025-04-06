快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

聽新聞
0:00 / 0:00

政大教授派駐捷克研究產業 盼尋台捷半導體合作潛力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政治大學經濟系教授莊奕琦在捷克期間，曾接受捷克著名的經濟日報（Hospodářské noviny）專訪，以兩大版面篇幅報導其對捷克半導體產業發展的觀察與建言。圖／政治大學提供
政治大學經濟系教授莊奕琦在捷克期間，曾接受捷克著名的經濟日報（Hospodářské noviny）專訪，以兩大版面篇幅報導其對捷克半導體產業發展的觀察與建言。圖／政治大學提供

政治大學經濟系教授莊奕琦獲外交部經費支持，代表政大受邀前往捷克查理士大學進行5個月的駐點研究，聚焦台灣企業在捷克的發展現況及半導體產業鏈合作機會。莊奕琦在捷克的研究了解台商在當地的產業發展模式，探討如何深化台商在捷克的高端製造布局，並發現捷克在半導體材料、製造、封裝及檢測等領域的發展潛力，以及在人力資源上工作與生活平衡的態度。

政治大學指出，捷克與台灣關係非常友好，近年來成為台商布局歐洲的新據點。在台捷雙邊合作計畫下，政治大學與查理士大學共同合作成立「半導體供應鏈韌性中心」，專注於半導體供應鏈管理研究，政大定期派代表在查理士大學駐點，研究產業鏈發展與風險評估。

由外交部提供經費支持、教育部協助，莊奕琦在查理士大學與參與計畫的各學院共同商議、研擬大方向和相關的研究議題。在捷克期間，莊奕琦深入研究台商在當地的產業發展模式，並拜訪包括富士康、緯創等台灣企業據點，分析其經營策略與挑戰。他指出，在捷台商多數仍以組裝與代工為主，來料加工的生產模式，供應鏈仍高度依賴亞洲，未來可透過與當地供應商的技術合作，尋找潛在的利基市場，深化在捷克的高端製造布局。

此外，捷克擁有深厚的工業基礎，包括精密儀器如顯微鏡製作，特殊化學材料與光學技術基礎，在半導體材料、製造、封裝及檢測等領域具有發展潛力。

不過，莊奕琦點出，捷克的土地已多為私人擁有地，由政府整體規劃科學園區的難度較高。除硬體外，捷克人強調工作與生活平衡的態度和責任分工授權，與亞洲習慣的高工時模式和由上而下的領導風格明顯不同，如何調整人力資源管理策略以符合當地的文化特色，提高當地員工的向心力與穩定度，成為企業經營的重要課題。雖然薪資上捷克是墨西哥的3倍，但捷克高素質人力的生產力，只要經營得當，將能克服薪資差距的劣勢。

在捷克5個月期間，莊奕琦完成兩份廠商訪查報告與兩份專題研究報告，將提供政府與企業的政策參考。政大表示，這項長期研究未來將作為深化台捷半導體經貿關係的重要基礎，促進雙方產業、學術與文化的交流。

半導體 台商 捷克

延伸閱讀

捷克祭萬元獎學金選送台生交流 我40學生通過面試

UBA／連3年冠軍戰退健行 政大締造50連勝5連霸王朝

「希望槍聲停止」捷克外長稱美俄通話無重大改變 喊話須設定1條件

波蘭、捷克力推半導體 經部盼台捷貿易合作促投資

相關新聞

政大教授派駐捷克研究產業 盼尋台捷半導體合作潛力

政治大學經濟系教授莊奕琦獲外交部經費支持，代表政大受邀前往捷克查理士大學進行5個月的駐點研究，聚焦台灣企業在捷克的發展現...

文組生AI逆襲5／AI讓國文課不一樣 東海大學將文學轉化為冒險遊戲

大一中文課程也能學AI，東海大學教師蕭崇聖用AI技術，將文學作品轉化為互動文字冒險遊戲，讓學生一邊學習AI，一邊提升文學素養，培養創意表達與行銷能力。

文組生AI逆襲4／師生齊用AI助力人文創作 中文碩士生打造紅樓夢大觀園

元智大學將AI融入課程，助人文科系學生提升創造力，例如設計互動導覽手冊、AR導覽地圖等，還有學生還原小說紅樓夢裡大觀園的360環景影像，結合VR遊戲，展現跨領域競爭優勢。

文組生AI逆襲3／台大開文組專屬AI課 專題實作人機共創能力

為拉近與AI的距離，台大文學院為文組學生開設專屬AI課，並透過專題實作學習與AI共創，還為教師規劃工作坊，助AI素養融入課程，透過雙管齊下，將AI帶來的危機感變為轉機。

文組生AI逆襲2／零基礎學AI太難！退選停修比例高 政大微學程先教應用

零基礎的文組學生，直接修讀理工科系AI課程，退選、停修的比例偏高，即便撐到最後，也高比例被當掉。政治大學開設「微學程」，先學AI應用，再由淺入深，形成階梯式歷程。

文組生AI逆襲1／AI加值職場薪情 專家：填志願「這1點」可納參考

根據人力銀行調查，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。為了讓文組學生在AI時代不掉隊，不少大學開設AI相關課程，培育文組學生的AI力，希望成為職場競爭的利器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。