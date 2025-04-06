文組生AI逆襲5／AI讓國文課不一樣 東海大學將文學轉化為冒險遊戲

大一中文課程也能學AI，東海大學教師蕭崇聖用AI技術，將文學作品轉化為互動文字冒險遊戲，讓學生一邊學習AI，一邊提升文學素養，培養創意表達與行銷能力。

東海大學中文系博士生蕭崇聖目前擔任大一中文的教學工作，他開設「文學故事遊戲轉譯」AI課程，結合LINE官方帳號的行銷工具，如關鍵字自動回覆、圖文訊息及圖文選單，引導學生將課堂文本、經典文學透過AI的文本處理、圖片生成、資訊統整等功能，重新詮釋後，提煉出互動性強的文字冒險遊戲。

蕭崇聖提到，課程考驗學生將抽象文字，轉化為具體的遊戲結構與互動台詞，學生需要深入閱讀文學，還需運用寫作設計遊戲劇情，以口語表達分享創作理念，最後成果以數位化呈現。

AI浪潮來襲，文科生也無法倖免。蕭崇聖有感而發地說，當所有人都變成消費者，大量使用AI工具，減少輸入資訊，轉譯後再輸出想法，人們不再將知識深化，所有人獲得的資訊都一樣，展現的成果也相似，試想這樣自我特色該如何突顯。

東海大學外文系二年級學生葉可眉就有類似的經驗，某次詢問AI問題，得到的答案卻是在網路上搜尋而來，AI並非想像中可靠。

●AI還看不懂雙關和暗示 仍需人類校對

葉可眉發現，使用AI時指令要非常詳細，反覆不斷溝通，結果經常並非所想要；例如有時用AI確認文法的正確性，但AI卻連內容、文章架構都改了，做報告時會憂心AI的抄襲率大，涉及著作權，最後還是靠自己完成。

又例如，AI可以幫忙翻譯，但是她認為，直接翻譯雙方對談內容，未將其中的雙關語及文意完整傳達，聽者、旁聽者未必能懂，恐怕還會發生誤會。

身為文科生，學習AI課程並了解電腦語言，葉可眉說，這些都和未來工作息息相關，利用AI可快速幫忙整理資料；不過，自身還是得多方閱讀，充實內在知識。

她指出，人力生產線可能會被取代，人類許多想法是AI無法提供，人與人之間交流所產生的情感，是AI無法取代的，倒是可透過與AI對話間激發靈感，最後由自己完成實作，AI是輔助工具。

AI浪頭打在人文學科上，對於未來會不會被AI取代，葉可眉強調，「與其擔心被AI取代，不如提升自己在專業領域的獨特性。」

●AI可處理繁瑣工作 但無法取代生命體悟

東海大學文學院院長周玟慧認為，就核心價值來看，人文學科教育不僅止於面對生存、生活的問題，更是著眼於生命層次的提升。學生閱讀經典，藉由前人的文字體悟無論處於何種困頓或變局，內在的智慧平靜可讓人安處自在生活。這種生命的體悟是AI無法取代的，也是人類能夠引領AI的資本。

周玟慧說，科技發展快速，AI可幫忙處理低階勞力或重複繁瑣的工作，讓生活中某些部分可獲得解放。她舉例，洗衣機問世後，傳統被家務束縛的女性獲得鬆綁，音檔轉文字的功能也減輕打字負擔。

在應用層面，她說，學生需要培養應用AI的技能，與時俱進，在面對生存與生活問題，透過吸收文學給予的養分，提升自我人文素養，豐富精神與內心，使用科技工具來發揮自我創意，自然不會有被取代的問題。

周玟慧說，AI作為應用工具，可協助處理繁瑣的文書工作，AI承載大量資訊，可以美麗詞藻、故事結構，輔助產出文學作品，作品的發想與創意來自人，文藝的創作AI無法取代。