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文組生AI逆襲4／元智用AI助力人文創作 打造AR地圖、紅樓夢遊戲

中央社／ 桃園6日電

元智大學將AI融入課程，助人文科系學生提升創造力，例如設計互動導覽手冊、AR導覽地圖等，還有學生還原小說紅樓夢裡大觀園的360環景影像，結合VR遊戲，展現跨領域競爭優勢。

因應AI浪潮來襲，元智大學人文社會學院將「數位人文應用」列為全院必修課程，同時鼓勵人文科系學生以人本、邏輯思考出發，結合對AI科技的應用，輔助文化創作與敘事生成。

元智大學中國語文學系老師黃智明接受中央社記者訪問時表示，AI的普及意味著學生須培養更強的批判思維和邏輯思考能力，人文學生若能掌握基礎的數據分析或程式設計能力，在未來就能更具競爭力。

雖然編輯、翻譯、文書處理等傳統文科工作面臨被取代的風險，但黃智明認為，同時也有AI倫理專家、數位人文學者等新興職位被創造出來，「AI無法取代獨特的敘事能力、倫理思考及文化理解」，能掌握人文素養且運用科技的學生，將能在未來市場中占據優勢。

黃智明舉例，利用AI創作數位藝術、開發智能文化資源庫、設計沉浸式歷史展覽等，能讓傳統文化得以以創新形式被保存與推廣；AI技術的發展並不會取代人文專業，而是為文組學生提供新的機會。

黃智明說，文組學生可以透過學習AI工具提升創造、競爭力，在跨領域職場中展現優勢；他也將AI融入教學，例如在「台灣文化概論」課程中，將AI應用拓展至文化資料庫建置與知識圖譜生成，讓學生透過AI輔助文化創作與敘事生成。

此外，「導覽解說實務」課程則讓學生利用AI生成互動式導覽手冊與AR擴增實境導覽地圖；「城市生活與文化敘事」課程則讓學生透過文化敘事生成模擬、VR/AR沉浸式城市探索等技術，進行城市記憶探勘與文學地景書寫。

黃智明提到，AI應用強調動手實作，需要學生適應不同的學習模式，而文組教師可能缺乏足夠的技術背景，理工科教師則未必熟悉人文社科領域，導致跨領域課程開發面臨困難。

由於AI應用往往依賴大量數據，黃智明坦言，文科的數據資源有限或結構不完整，會影響技術應用的可行性，許多學生也不清楚AI如何影響他們的職涯，學校唯有從技術學習、實務應用與市場連結等多方面著手，才能讓文組學生在AI時代中找到定位與發展機會。

黃智明強調，文組學生的創意與敘事能力是無法被取代的優勢，AI雖能處理大量資訊，但真正打動人心的故事，仍需人類的情感與文化理解來完成；AI技術雖然強大，但無法完全取代人類的道德判斷與社交能力。

面對AI時代，黃智明建議，文組學生應深化對倫理、人本價值的思考，確保技術應用符合社會需求，同時學習靈活應用新工具、建立個人品牌展示專業知識與作品，才能在AI時代找到獨特定位，開創屬於自己的發展道路。

元智大學中國語文學系碩士班學生張恩瑜說，一開始會擔心無法應用AI，但隨著學校課程的推廣，她發現AI更像是一種強大的輔助工具，也開始思考如何將AI與中文系的專業結合，讓腦中的想法與知識「具象化」，特別是在文化領域的應用上更是充滿可能性。

張恩瑜舉例，她透過AI設計出還原紅樓夢裡大觀園的360環景影像，結合VR進行遊戲、導覽，讓使用者就像真的「走進」大觀園，與故事裡的人物互動，也能更了解紅樓夢的故事和細節。

一開始操作或生成AI內容時，張恩瑜坦言，會因為翻譯問題產生誤差，指令與關鍵詞的準確度也會影響AI的理解程度，透過不斷嘗試調整，最終才掌握AI的運作邏輯。

張恩瑜提到，透過學習AI課程，能學會運用現代技術進行創新，也讓她重新思考如何讓中文系的學習與研究從人本出發，同時藉助現代科技，將語言與文化從平面文字延伸到更多元的場域，進行實體創作。

她也希望未來在AI領域持續精進、創作出更多作品，例如能輔助教育學習、協助博物館導覽的VR創作，讓文化與文字不僅限於書寫與研究，還能開創出更廣大的未來。

元智大學 文學 文組

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