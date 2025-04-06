文組生AI逆襲3／台大開文組專屬AI課 專題實作人機共創能力

為拉近與AI的距離，台大文學院為文組學生開設專屬AI課，並透過專題實作學習與AI共創，還為教師規劃工作坊，助AI素養融入課程，透過雙管齊下，將AI帶來的危機感變為轉機。

為迎接AI社會的到來，台灣大學文學院於113學年起引入AI的實質培訓，開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程，包括「生成式AI的人文導論」、「AI與數位人文研究專題」。

台灣大學文學院副院長謝舒凱接受中央社記者專訪時表示，AI科技迅速發展，引發人文領域或其他知識密集有關的領域感到焦慮，但其實AI的衝擊是全面的，即使資工領域也不能例外，例如寫coding（程式編碼）的能力也可能受到AI挑戰。

「AI的發展看似帶來危機感，但也可能是轉機」，謝舒凱提到，AI迅速發展讓文學、藝術等領域的創作門檻變低，可能性則變高，因此台大文學院希望培養學生擁有AI能力，但如何讓沒有資訊基礎的文組學生能按部就班上手，這不只是全台大學的難題，也是全世界都在面臨的挑戰。

謝舒凱坦言，文組學生常因學習的背景，導致對科技發展保持一定距離，要不就是懷疑自己不行，要不就是心理抗拒，因此首先要拉近人文學生跟AI的距離感，讓學生不要排斥、不要恐懼，然後再將AI融入學生關心的領域。

以台大文學院這學期開設的「生成式AI的人文導論」課程為例，這門課同時也是台灣大專院校人工智慧聯盟的課程之一，限人社領域學生修習。

謝舒凱說，這門課是特別針對人文領域學生設計的AI技術與應用入門課，搭配與人文主題相關的實作練習，如文史哲、語言與溝通、藝術音樂、遊戲創作等，希望讓學生透過親自發想和執行專案，將AI和自身所學結合，實際感受AI帶來的幫助和效益，幫助學生將AI變成生活的一部分。

「AI可以成為家教，也能成為幫手」，謝舒凱舉例，在執行專案過程中，不懂的地方可以讓AI幫忙找答案、用各種方法說明，很多工作也可以下指令讓AI完成，藉此達到事半功倍的效果，而人文領域學生只要熟悉與AI共創或協作的模式，並結合自身所學，未來就不怕被職場淘汰。

除了鼓勵學生掌握AI能力，教師也是一大關鍵。謝舒凱表示，人文領域知識是長久的累積，需要時間理解和沉澱，因此有時候人文領域教師對社會變遷的感知不會那麼快速，如果想讓教師們因應AI去調整課程設計，就需要花更大的心力。

謝舒凱提到，台大文學院也在規劃AI主題的工作坊，希望幫助院內教師們瞭解AI的發展和影響，當老師們對AI有感，有意識且主動想要去改變時，就能激發源源不斷的教學創意。

大學時就讀中山外文系的石晴方，在老師推薦下參與國科會的研究計畫，針對語言進行量化分析，並在研究過程中產生興趣，後來選讀台大語言學研究所，並開始投入AI領域。

石晴方分享，念研究所時曾到大學部修程式相關課程，但自己起步較慢，不像資工系學生已學了幾年，在學習用程式去處理語言文化資料時難免感到吃力，但她沒有氣餒，透過多次練習、與同學討論、做中學，加上課堂實際執行專案，雖然多花一些時間，但也慢慢追上大家的腳步。

外界常擔心文組學生的職場競爭力，石晴方認為，文學院的背景，對她在職場也有不少幫助，在校時對於報告、論文品質、文字呈現和表達等要求，對她後來在工作時寫書面報告或投影片時都有助益，組織架構、表達清晰、起承轉合都更有脈絡。

石晴方提到，業界很注重說故事的能力，即使有數據，但為何要這麼做、能得到什麼、要採取什麼行動、有何預期效益，文學院的訓練有助於清楚表達這些重點，更能懂得把故事講好。

對於有心想學習AI的文組學弟妹，石晴方建議，可以盡量參加有實作專案的課程，課程中的討論資料、成果報告和專案都會變成學習經驗累積的成果，如果能跟未來職場有連結就更好；若行有餘力，還可參加業界實習，或擔任研究助理或參與研究計畫，由於業界看重實際經驗，這些都有助於展現自身能力。

目前在科技產業任職的石晴方表示，自己感覺到科系的界線越來越模糊，雖還未看到AI大量取代人類工作的趨勢，但確實因AI加速工作流程，而不斷出現新的需求，這時就需要更多有效率的人力去做這些工作，因此要想辦法變成快速適應力強﹑善用工具的人，就不用擔心會被AI取代。