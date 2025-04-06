快訊

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

文組生AI逆襲3／台大開文組專屬AI課 專題實作人機共創能力

中央社／ 台北6日電

為拉近與AI的距離，台大文學院為文組學生開設專屬AI課，並透過專題實作學習與AI共創，還為教師規劃工作坊，助AI素養融入課程，透過雙管齊下，將AI帶來的危機感變為轉機。

為迎接AI社會的到來，台灣大學文學院於113學年起引入AI的實質培訓，開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程，包括「生成式AI的人文導論」、「AI與數位人文研究專題」。

台灣大學文學院副院長謝舒凱接受中央社記者專訪時表示，AI科技迅速發展，引發人文領域或其他知識密集有關的領域感到焦慮，但其實AI的衝擊是全面的，即使資工領域也不能例外，例如寫coding（程式編碼）的能力也可能受到AI挑戰。

「AI的發展看似帶來危機感，但也可能是轉機」，謝舒凱提到，AI迅速發展讓文學、藝術等領域的創作門檻變低，可能性則變高，因此台大文學院希望培養學生擁有AI能力，但如何讓沒有資訊基礎的文組學生能按部就班上手，這不只是全台大學的難題，也是全世界都在面臨的挑戰。

謝舒凱坦言，文組學生常因學習的背景，導致對科技發展保持一定距離，要不就是懷疑自己不行，要不就是心理抗拒，因此首先要拉近人文學生跟AI的距離感，讓學生不要排斥、不要恐懼，然後再將AI融入學生關心的領域。

以台大文學院這學期開設的「生成式AI的人文導論」課程為例，這門課同時也是台灣大專院校人工智慧聯盟的課程之一，限人社領域學生修習。

謝舒凱說，這門課是特別針對人文領域學生設計的AI技術與應用入門課，搭配與人文主題相關的實作練習，如文史哲、語言與溝通、藝術音樂、遊戲創作等，希望讓學生透過親自發想和執行專案，將AI和自身所學結合，實際感受AI帶來的幫助和效益，幫助學生將AI變成生活的一部分。

「AI可以成為家教，也能成為幫手」，謝舒凱舉例，在執行專案過程中，不懂的地方可以讓AI幫忙找答案、用各種方法說明，很多工作也可以下指令讓AI完成，藉此達到事半功倍的效果，而人文領域學生只要熟悉與AI共創或協作的模式，並結合自身所學，未來就不怕被職場淘汰。

除了鼓勵學生掌握AI能力，教師也是一大關鍵。謝舒凱表示，人文領域知識是長久的累積，需要時間理解和沉澱，因此有時候人文領域教師對社會變遷的感知不會那麼快速，如果想讓教師們因應AI去調整課程設計，就需要花更大的心力。

謝舒凱提到，台大文學院也在規劃AI主題的工作坊，希望幫助院內教師們瞭解AI的發展和影響，當老師們對AI有感，有意識且主動想要去改變時，就能激發源源不斷的教學創意。

大學時就讀中山外文系的石晴方，在老師推薦下參與國科會的研究計畫，針對語言進行量化分析，並在研究過程中產生興趣，後來選讀台大語言學研究所，並開始投入AI領域。

石晴方分享，念研究所時曾到大學部修程式相關課程，但自己起步較慢，不像資工系學生已學了幾年，在學習用程式去處理語言文化資料時難免感到吃力，但她沒有氣餒，透過多次練習、與同學討論、做中學，加上課堂實際執行專案，雖然多花一些時間，但也慢慢追上大家的腳步。

外界常擔心文組學生的職場競爭力，石晴方認為，文學院的背景，對她在職場也有不少幫助，在校時對於報告、論文品質、文字呈現和表達等要求，對她後來在工作時寫書面報告或投影片時都有助益，組織架構、表達清晰、起承轉合都更有脈絡。

石晴方提到，業界很注重說故事的能力，即使有數據，但為何要這麼做、能得到什麼、要採取什麼行動、有何預期效益，文學院的訓練有助於清楚表達這些重點，更能懂得把故事講好。

對於有心想學習AI的文組學弟妹，石晴方建議，可以盡量參加有實作專案的課程，課程中的討論資料、成果報告和專案都會變成學習經驗累積的成果，如果能跟未來職場有連結就更好；若行有餘力，還可參加業界實習，或擔任研究助理或參與研究計畫，由於業界看重實際經驗，這些都有助於展現自身能力。

目前在科技產業任職的石晴方表示，自己感覺到科系的界線越來越模糊，雖還未看到AI大量取代人類工作的趨勢，但確實因AI加速工作流程，而不斷出現新的需求，這時就需要更多有效率的人力去做這些工作，因此要想辦法變成快速適應力強﹑善用工具的人，就不用擔心會被AI取代。

文學 文組

延伸閱讀

讀最多書頂罪臭名聲？法律人嘆吃飯只能低頭 網安慰：至少地位高

文組也能拚出百萬年薪 產業轉型「AI 規劃師」需求大

最美景觀「八里福朋喜來登酒店」喜迎雙周年 中西餐廳聯合推出「雙載八福 食刻歡聚」 客房專案「逸趣之旅-來去八里」一泊二食再送船票

在地就學省時間 新北汐止秀峰高中繁星錄取再創佳績

相關新聞

私校悲歌／退休金改革困境 師負債念博士月退不夠付房租

私立大學教職本薪雖比照公校，但提撥的退休金仍大不如勞退，因此多數私大教師屆齡65歲才退休，不過也有例外。一名輔仁大學特聘教授公保月退粗估2萬多元，但因無法忍受學習風氣惡化，沒成就感也沒尊嚴，滿25年就想提前退。一名私大退休副教授感嘆，年輕時負債出國念博士，如今月退金只夠付一半房租，平時省吃儉用，都把省下的錢自掏腰包拿去做研究。

高科大創新設計學院設計力驚人 奪下6金6銀國際獎項

高雄科技大學創新設計學院文化創意產業系今年在國際設計競賽中大放異彩，總計獲6座金獎與6座銀獎，涵蓋策展設計、品牌識別、視...

連2年獲蘋果挑戰賽獎 江竑燁兼顧課業工作不喊累

目前就讀中原大學資訊工程系一年級的江竑燁去年獲得蘋果Swift StudentChallenge學生挑戰賽大獎，今年再獲...

3度參賽終獲蘋果青睞 余睿霖打造環保互動故事書

在全球科技競賽的舞台上，來自台灣的學生余睿霖透過創意和毅力脫穎而出，成為蘋果Swift Student Challeng...

42人獲藝術家、業界人士評選頂尖 台南科大美術系畢業生作品展出

學生1千多人的台南應用科大美術系「驀驀蒼蒼」畢業展校內展下周9日開幕，將展出知名美術家、老師評審出具藝術收藏價值的114...

心理學專家匯聚實踐大學 共探榮格心理學未來發展

實踐大學日前舉辦榮格心理學第二屆屆亞洲兒童及青少年分析會議，匯集來自美、義、法、日與馬來西亞等地專家學者，以榮格心理學為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。