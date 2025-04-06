文組生AI逆襲2／零基礎文組生學AI太難 政大微學程先教應用

零基礎的文組學生，直接修讀理工科系AI課程，退選、停修的比例偏高，即便撐到最後，也高比例被當掉。政治大學開設「微學程」，先學AI應用，再由淺入深，形成階梯式歷程。

AI的發展讓文組學生感到危機，以人文、社會領域為主的政治大學，於民國112年校務會議就通過成立人工智慧跨域研究中心（以下簡稱AI跨域中心），整合各學院的力量培育AI人才。

政大AI跨域中心主任劉吉軒接受中央社專訪指出，當下學子都是「數位原生代」，對AI的重要性都有非常清楚的認知，不須老師多言。政大已建構出模組化、階梯式的培育系統，給予學生更好的引導。

教育部推動AI跨校聯盟，讓全國各地的大專學生都能修到AI課程。但劉吉軒目前觀察一個學期下來，聯盟課程要求的理工背景較高，政大學生退選、停修較多，堅持修完的人，又有許多人被當掉，可見對文組學生來說，這樣的課程門檻較高。

●微學程結合各系專業 想深入還有學位學程

政大目前採取的策略，是開設9學分的「微學程」，主打完全沒有基礎也沒關係，也不用會程式設計。劉吉軒表示，「微學程」以AI工具的應用面為主，並透過專題實作課程，讓來自不同領域的學生，都能把AI應用於自身專業。

劉吉軒以商學院為例，許多企業都非常重視FinTech（金融科技）的發展，徵選儲備幹部時，更喜歡挑選AI和資訊安全人才，且著重的不一定是程式技術，更多的是從管理面、制度面切入，畢竟很多資安漏洞的關鍵都是在「人」。

他說，另外像是公共行政系，開設人工智慧與數位治理課程，為公部門人才做準備。哲學系也有開課探討道德倫理與人工智慧的發展。

政大以「AI加X」和「AI in X」的概念，發揮跨域合作的優勢，在「微學程」意猶未盡的學生，還有進階的「人工智慧探索應用」等學分學程（15學分），以及「人工智慧應用學士學位學程」（42學分），形成由淺入深的學習進程。

政大人工智慧應用學位學程主任張家銘也舉例，傳播學院教授李怡志有一次參與馬祖漁業走私的新聞專題，因照片涉及隱私很難取得，便嘗試用AI生成圖像，並從中衍生出一系列關於新聞倫理的研究。

張家銘表示，資工背景的人大概會覺得既然要用AI生成圖像，當然要越真實越好，傳播學者關注的角度卻不一樣，他們認為必須讓讀者「意識到」這是一張假圖片，不會誤以為是實地拍攝的新聞照片，「會問出這樣的問題，就不是我們一般資工訓練出來的人所能想到的。」

●學生社團玩AI 強調no math no code

政大英文系大四學生晏煒翔，雙主修AI學程並曾參與創設AI社團。大二時ChatGPT掀起一波風潮，他對AI在語言模型上的處理感到震驚，不僅是翻譯已相對準確，古典文學、電影句型也難不倒，可以做出很清楚的文本分析和摘要。

作為一個「純文系」背景的學生，晏煒翔深感或許有一天，自己的專業將被取代，因而投入AI學程。不過深入學習後，他也發現不須過度悲觀，如果只是將AI生成出來的東西，不斷地去訓練語言模型，整體品質就會有所下降，人類在其中仍要扮演一定的角色。

晏煒翔後來還參與成立AI社團，招社員時主打nomath no code，也就是不用會寫程式，也不用會很厲害的數學，社團著重AI導論和工具應用，慢慢發展出一定的規模。

晏煒翔對AI如何幫助學作文特別感興趣，因為作文不像是學投籃、彈樂器，一旁的老師可以給予即時回饋，寫好的作品給老師批改需要時間，幾百字作文至少要看10分鐘，如果是要學寫小說，一來一回就要更多的時間。

然而在AI時代，語言模型讓作文也能獲得即時的回饋。晏煒翔深信在AI的協助下，未來人們要學習不同語言的寫作，甚至是要寫詩詞，都可以更快速地學習，這個領域絕對值得投入。