文組生AI逆襲1／AI加值職場薪情 大學搶開AI課助文組生逆襲

根據人力銀行調查，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。為了讓文組學生在AI時代不掉隊，不少大學開設AI相關課程，培育文組學生的AI力，希望成為職場競爭的利器。

104人力銀行「2025景氣展望大調查」顯示，74.3%企業看好AI，比率較前一年（58.4%）大幅提升；104人力銀行的「104學習精靈」發布2024職場學習白皮書數據指出，最近1年職場工作者的進修內容，AI工具應用課程占31.9%，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。

勞動部大專畢業生薪資行情統計也發現，以112年畢業生為例，文組科系畢業生勞退提繳工資普遍較低，例如藝術學門約新台幣3.1萬元、人文、語文、新聞、餐旅等學門約3.2萬元，資通訊學門約3.5萬元、工程學門約3.6萬元，醫藥衛生約4.3萬元。

AI的興起也讓文組學生備感焦慮，台灣大學文學院副院長謝舒凱表示，AI發展看似跟資訊科技比較息息相關，因而引發人文領域或其他知識密集相關領域的人感到焦慮，但AI帶來的衝擊是全面的，資工領域也不能例外，例如寫coding（程式編碼）的能力也可能受到AI挑戰。

元智大學中國語文系助理教授黃智明認為，雖然編輯、翻譯、文書處理等傳統文科工作面臨被取代的風險，但同時也有AI倫理專家、數位人文學者等新興職位被創造出來，能掌握人文素養且運用科技的學生，將在未來市場中占據優勢。

中央大學教務長林志光提到，AI不只是理工人的事，人社領域也不能逃避，面對AI快速發展的社會，只有掌握AI能力才不會被淘汰；但並不是所有人都需要會寫程式，以人文社會領域學生為例，懂得AI基礎知識、學會應用AI並與所學專業結合，就可以幫助自己事半功倍。

為了讓文組學生在AI時代中不掉隊，不少大學的人文科系也主動出擊，開設AI相關課程，例如以人社領域為主的政治大學，就開設9學分的AI微學程，讓完全沒有基礎的學生，也能學習AI工具應用，並結合各專業領域專題實作。

台大文學院則引入AI的實質培訓，開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程，包括「生成式AI的人文導論」、「AI與數位人文研究專題」，結合專題實作，培育文組學生AI應用能力。

元智大學人文社會學院將「數位人文應用」列為全院必修課程，並積極將AI技術融入課程設計，同時鼓勵人文科系學生以人本、邏輯思考出發，結合對AI科技的應用，輔助文化創作與敘事生成。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，以往第一類組學生較偏「選校不選系」，但因應AI浪潮，學校輔導時都會勸學生不要只讀「純一類」，要盡可能跨領域學習，並對AI有一定涉獵，畢竟「AI不會淘汰人類，但不會AI的人會被淘汰」。

藍天予提到，大學如果有更多第二、三類組科系的資源，學生跨領域的選課機會也更大，可作為升學選填志願的參考；但如果大學的校系比較單一，學生想選到AI相關課程就會比較困難。

台北市中正高中資訊教師賴和隆把想法付諸行動，他在高三社會組開課，從2022年起就融入AI應用。

他說明，課程重點不是教寫程式，而是著重應用面，例如高三生有寫作學習歷程自述的需求，他就指導學生，嘗試餵自己的資料給AI，然後問問題、下指令，讓AI寫出幾百字的自述，把AI當作參考建議的來源，就像多一個老師、學長姊。

另外，也可以把AI當作家教，賴和隆曾嘗試輸入學測試題，讓AI解題，也曾把大考中心的非選題評分標準、質性描述輸入給AI，訓練AI閱卷，讓AI能給出評分並解釋給分的原因，還能給出3篇範文，即使害羞的學生也能自我學習。

「AI的打擊面是全部」，賴和隆說，文法商學生不能自我限制，一定要熟悉AI，尤其是應用層面，大學開給社會組學生的AI課程，不一定要非常艱深，可以著重應用，讓更多學生來學習，建議調整課程設計，且要注意「可近性」最重要，學生學了可以馬上用，才會有興趣維持下去。