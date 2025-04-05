高科大創新設計學院設計力驚人 奪下6金6銀國際獎項

高雄科技大學創新設計學院文化創意產業系今年在國際設計競賽中大放異彩，總計獲6座金獎與6座銀獎，涵蓋策展設計、品牌識別、視覺傳達與文化敘事等多元設計領域，院長翟治平指出，學生需要的不只是技術，而是能透過設計與世界對話的能力。

文創系老師黃雅玲為文化部文化資產局「藝百家」、「打開歷史現場」創作展覽系列，以及台南市政府2024聖誕節未來新希望設計，分別於美國MUSE國際設計大獎與French Design Award中斬獲佳績，合計獲5金1銀，作品巧妙融合地方文化與當代視覺語彙，兼具策展思維與文化敘事，充分展現設計連結社會與時代精神的高度表現力，深受國際評審青睞。

大四畢業製作專題在MUSE國際設計大獎學生組競賽中，亦獲1金5銀，作品展現完整的設計流程與策略規畫，具備對品牌語言與當代議題的敏銳回應，另形象組「澈見原點」則獲美國謬思設計獎品牌設計類金獎。

參與設計碩士生歐怡均說，過去在執行設計時，拿到資料就開始進行圖像繪製與設計相關工作，但跟著老師一起參與策展，發現展覽前的研究調查工對於厚實展覽內容的重要，也清楚知道碩士班訓練在實務應用上的關連。

翟治平強調，設計學院積極推動國際交流與產學鏈結，與國內外設計協會、文化機構及產業單位合作，舉辦設計論壇、跨域講座與專業工作坊，為學生提供多元學習資源與實務經驗，拓展國際視野並深化設計能力。