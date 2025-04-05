連2年獲蘋果挑戰賽獎 江竑燁兼顧課業工作不喊累

目前就讀中原大學資訊工程系一年級的江竑燁去年獲得蘋果Swift StudentChallenge學生挑戰賽大獎，今年再獲評審青睞，新作品SwiftHub App提供程式語言Swift的開發資源與學習機會。今年他還多了一個新身分iOS軟體工程師，課業之餘兼顧工作仍樂此不疲。

蘋果公司（Apple）日前公布2025年Swift StudentChallenge學生挑戰賽得獎名單，今年全球共350人得獎，台灣僅3人上榜。其中50名傑出獲獎者（Distinguished Winners）將受邀前往加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果總部，體驗3天的活動。

江竑燁在2023年就參加過Swift學生挑戰賽，當時作品是協助使用者管理家中食物庫存的App，可惜未入選；去年他再接再厲，成功以MyGoal App獲獎，能幫使用者建立工作清單，隨時檢視目標完成進度。今年他以SwiftHub App再獲評審青睞，連續兩年得到肯定。

靈感來自大學生 為Swift愛好者打造交流天地

國中時期念體育班的江竑燁，從高一開始接觸程式語言Swift，發現可以跟電腦對話很有趣，一頭栽進寫程式的世界。今年作品SwiftHub的靈感，源自他去年5月參加Today at Apple活動時，聽到一群大學生討論「照顧他人」的想法，卻苦於不知道如何付諸實行。

「我想做一個平台，讓大家分享創意、找到合作夥伴，或學習開發資源。」江竑燁接受中央社線上專訪表示，SwiftHub App定位為Swift愛好者的交流中心，主頁面提供活動資訊與經驗分享，第二頁列出各地Swift社團成員與聯絡方式，並提供創辦社團的指南，目標鎖定台灣學生。

他說，社群平台X（前身為推特）是比較多開發者分享經驗的地方，不過很多國外資源是英文，對英文不佳的人來說，可能遇到一些障礙。

為了讓更多人輕鬆參與程式開發，江竑燁決定打造SwiftHub，支援中文交流，構思醞釀約8個月時間，直到今年2月Swift學生挑戰賽開放提交作品，他才趕在農曆春節過年期間快速動手完成。

AI助攻縮短開發時程 只需2到3週完成

相較於前一個作品耗時2到3個月，SwiftHub的開發僅花2到3週，效率提升令人驚嘆，江竑燁歸功於人工智慧（AI）開發工具的幫忙，可讀取App頁面，輸入指令後就生成程式碼，省去重複性編碼，更專注在功能設計與介面調整。

去年暑假江竑燁申請實習，表現優異被公司留下，擔任iOS軟體工程師，算是正職身分，不必進公司，每週開一次線上會議，現在過著白天上課、晚上工作的生活，他笑稱「沒什麼休閒，把忙碌當休閒」。

在學業與工作的雙重壓力下，AI成為江竑燁的救星，即使時間不夠用，有了AI輔助就能很快完成。

不過，學界與業界的落差，讓江竑燁頗有感觸，「學校教的和公司用的完全不同」，去學校較偏重考試，工作則是持續面對挑戰。儘管如此，他仍樂在其中，在忙碌中找到平衡，也為未來職涯鋪路。

新計畫V-Cook 從圖片或文字生成食譜

除了得獎作品之外，江竑燁正在開發另一款App「V-Cook」，讓使用者透過圖片或文字生成食譜，能根據份量調整食材，也可以提供食材替代建議及建立購物清單。

「我用抹茶千層蛋糕圖片生成食譜，做出來味道不錯」，江竑燁透露，這款App利用Google的應用程式介面（API）辨識圖片辨識與生成食譜，目前處於Beta測試階段，下一步是優化設計與介面。

談到今年6月將舉行的蘋果WWDC開發者大會，他期待程式開發工具Xcode能整合更強的AI功能，「去年說要加，但沒什麼進展，希望今年有感升級」，另外也關注iOS 19系統的介面改版。

身為忠實果粉，江竑燁的視訊背景與手機桌布都是蘋果總部Apple Park，「每天看著就覺得一定要去」。他已申請參加今年WWDC實體活動，若能成行，想認識更多開發者，並希望與蘋果執行長庫克（TimCook）見面，「到時可能緊張到說不出話」。

從SwiftHub到V-Cook，江竑燁用創意串連技術與生活，對於想參加蘋果Swift Student Challenge的學生，他給出的建議是「不要怕時間少，好想法隨時可以開始。」