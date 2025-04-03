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考取AWS證照 世新教師用經驗鼓勵學子投入雲端技術

中央社／ 台北3日電

世新大學資訊管理學系教師范修維，成功考取亞馬遜旗下雲端服務AWS的全數專業證照，近日受邀在社群活動中分享經驗，鼓勵學子投入雲端技術領域。

世新大學今天發布新聞稿指出，Amazon WebServices（AWS）黃金夾克是對雲端專業人士的最高肯定之一，全球僅有少數人獲得殊榮，范修維憑借實力考取14張認證，是台灣第一個披上AWS黃金夾克的學者。

范修維近期受邀在AWS User Group Taiwan社群活動中，以「解密AWS黃金夾克得主–AWS認證全攻略」為主題，分享取得全系列認證的經驗。他透過實際教學案例，鼓勵學生與業界人士投入雲端技術學習，並希望藉由自身的努力，幫助更多人了解雲端技術的重要性，進一步激發學習熱情。

世新資管系積極推動雲端運算與AI教學創新，自2021年起便引入相關課程，為學生提供系統化的學習機會。系主任劉育津表示，透過課程協助學生在畢業前取得AWS認證，能為未來就業市場做好準備，范修維的成功，就是提升教學品質與產業接軌的最佳例證。

根據世新統計，採用AWS Academy雲端教學平台後，已協助769名學生完成雲端基礎課程，211名完成機器學習基礎課程，112名完成雲端架構課程。

世新大學 成功 黃金

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