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42人獲藝術家、業界人士評選頂尖 台南科大美術系畢業生作品展出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南科大美術系藝術家業界人士評選頂尖畢業生作品展出。記者周宗禎／攝影
台南科大美術系藝術家業界人士評選頂尖畢業生作品展出。記者周宗禎／攝影

學生1千多人的台南應用科大美術系「驀驀蒼蒼」畢業展校內展下周9日開幕，將展出知名美術家、老師評審出具藝術收藏價值的114級畢業生作品，校內展下周9日開幕、展出到19日，開放民眾參觀。5、6月將到高雄等地巡迴展。更詳細資訊可電06-253-2106查詢。

南科大美術系有4年與7年學制，下學年將加開夜間1班。今年有近200名畢業生，藝術家總審從2000多件作品中逐步篩選出特優、優等作品在校內外展出。

系主任黃金福表示，美術系學生的未來發展早已不是老一輩的刻板印象，只會畫畫，當美術老師；其實是非常的多，隨著A I迅速發展，各行各業都需要有美術專長的專業人力投入，也造就了美術系學生能夠在各行各業發展，具有各職場競爭力。

黃金福指出，這些經過藝術家與業界人士選出的展出優秀作品，不但具有專業水準，許多可以直接應用在商業化領域，很值得各行各業民眾來參觀、增廣視野也給年輕畢業生鼓勵。

得特優獎的畢業生有游梅琳、黃品翔、謝佳勳、陳婕宜、林佳汶、王巧艾、姜宗甫、周詳閔、秦宛萍、楊淯祺、吳昱緯、劉家佑、林裕珺、曾善媺、張雅淇、許程畬、羅婉庭、賴冠潔、黃子軒、林彥妤、郭于瑄、王亭共22人。

優等獎者有賴奕勳、鄭德美、龍晨雨、黃晨甄、汪奇潤、李晨佑、吳振榮、陳亭昕、盧右倫、周其萱、林小米、謝瑀潔、紀又瑜、葉柏緯、洪睿陽、張惠閔、余品璇、曾柏堯、陳璽壬、徐詠婕等20人。

參展學生的感想認為「這不只是畢業展，而是一場視覺與思維的冒險。主題驀驀蒼蒼不只是詩意的字句，是我們用畫筆、鏡頭、雕刻刀，甚至聲音或生活中的體驗，拼湊出的一片片記憶與思考。這場展覽，記錄了我們對世界的印象，也展現了我們對藝術的回應。」

這次展覽涵蓋繪畫、雕塑、影像、裝置等多元創作，每件作品都帶著創作者思考與感受。有對日常生活的幽默詮釋，也有對社會議題的深刻關照，還有許多人可能從沒見過、意想不到的方式呈現。

台南科大美術系藝術家業界人士評選頂尖畢業生作品展出。記者周宗禎／攝影
台南科大美術系藝術家業界人士評選頂尖畢業生作品展出。記者周宗禎／攝影
台南科大美術系藝術家業界人士評選頂尖畢業生作品展出。記者周宗禎／攝影
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多人 藝術家 黃金

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