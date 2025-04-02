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心理學專家匯聚實踐大學 共探榮格心理學未來發展

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
實踐大學日前舉辦榮格心理學第二屆屆亞洲兒童及青少年分析會議，匯集來自美、義、法、日與馬來西亞等地專家學者。圖／實踐大學提供
實踐大學日前舉辦榮格心理學第二屆屆亞洲兒童及青少年分析會議，匯集來自美、義、法、日與馬來西亞等地專家學者。圖／實踐大學提供

實踐大學日前舉辦榮格心理學第二屆屆亞洲兒童及青少年分析會議，匯集來自美、義、法、日與馬來西亞等地專家學者，以榮格心理學為核心，深入探討兒童與青少年心理分析與治療。實踐大學董事、家庭研究與兒童發展學系教授謝文宜表示，會議集結來自全球的頂尖講者，為亞洲榮格心理學領域帶來進步。

實踐大學表示，本次研討會聚焦臨床案例研究，來自義大利的講者Caterina Vezzoli分享治療一位10歲兒童個案，並詳盡闡述治療過程與成果。

美國講者Audrey Punnett則分享各種小孩互動遊戲治療圖片，如讓小孩動手蓋小基地，讓與會者更能直觀理解心理學理論如何應用於臨床實踐，啟發臨床治療的多元思考。

研討會會議主持人、醫師王浩威也與八位講者進行與談，對談中與會者探討舉辦國際研討會在亞洲需面臨的最大挑戰，便是語言與文化差異，而澳門榮格中心發展小組講者Natalie Si, Iok Puir則談到，儘管英語非亞洲大部分地區母語，但態度才是解決問題的關鍵因素。

而講者們認為當前科技與虛擬現實的快速變化對兒童與青少年世界的影響，使得臨床案例研究的國際研討會更顯重要。

會議由台灣榮格心理學會主辦、實踐大學合辦，實踐大學於111學年度設立心理分析碩士專班，為全台唯一以分析心理學取向訓練的碩士專班，專班學生來自心理諮商、社工師、護理師、學校輔導老師等專業人士，培育兼具理論和臨床的心理治療人才。

實踐大學 榮格心理學

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