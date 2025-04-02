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台大團隊用玩具彈簧圈控制液體 年底將由太空人實測

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大機械系蔣雅郁（右二）老師的團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的11個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影
台大機械系蔣雅郁（右二）老師的團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的11個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影

國立台灣大學機械系教授蔣雅郁團隊「Slinky Ninja」，日前拿下國際太空站（ISS）零重力提案比賽台灣區冠軍。團隊發想，希望運用兒時玩具妙妙圈（Slinky），加上國際太空站微重力環境，盼讓液體維持於妙妙圈中，並隨著妙妙圈拉伸、旋轉、彎曲於太空中控制液體移動，未來有望進一步應用於改善太空站水處理系統，該提案已由日本JAXA評為最具潛力計畫之一。

ISS零重力提案比賽旨在促進國際太空站與日本希望（Kibo）實驗艙的廣泛應用，活動由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起，鼓勵學生透過科學實驗探索零重力環境下的現象，激發學生對太空研究的興趣。

蔣雅郁說，台灣總計67個提案、195名參賽者，台大機械工程系團隊脫穎而出獲得第一名，代表台灣送交JAXA參與最終評選，最終於9個國家、500個提案中被選為最具有潛力的11個實驗計畫之一，最快於今年底由太空人親自執行計畫實測。

碩士生陳文慶表示，於無重力狀態下液體會呈現一顆顆的圓珠狀，而地表上可控制液體的方法在太空中則多不管用，因此團隊試想，若採用兒時的玩具彈簧妙妙圈，藉由水於彈簧中產生表面張力和拉普拉斯壓力，兩股力量如同人類手牽手，是否可讓液體維持於彈簧中。

陳文慶說，團隊藉由實驗發現，微小尺度下，液體會被限制於螺旋結構中，但在彈簧圈等較大尺度下，液體則會因重力作用而流洩出。基於此，團隊希望利用太空站的微重力環境讓液體固定於彈簧圈中，並藉由拉伸、扭轉彈簧圈讓液體隨之固定移動，如同和太空人跳一首「華爾滋」。

陳文慶表示，液體操控技術未來有望應用於半導體產業，協助如長晶、蝕刻等。再者，也有望於應用製藥，甚至未來協助如太空站廢水回收等。

台大機械系團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站 (ISS) 零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的 11 個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影
台大機械系團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站 (ISS) 零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的 11 個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影
台大機械系團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的11個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影
台大機械系團隊「Slinky Ninja」拿下國際太空站零重力提案比賽台灣區冠軍後，2月通過日本的複選，獲選為最具潛力的11個提案之一，將於今年12月準備登上日本國際太空站希望號實驗艙進行實驗。記者胡經周／攝影

團隊 太空人 日本

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