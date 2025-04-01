聲音感受更無礙 國研院攜陽明交大開發光纖麥克風

為使聽障者享有更無礙的聲音感受，國立陽明交通大學、振興醫院與國研院國儀中心合作，成功開發出「微型法布里–珀羅光纖光學麥克風」，解決了麥克風受磁場干擾的問題，其研究成果也登上光學領域頂級期刊《Optics & Laser Technology》。

國研院提到，麥克風是一種將聲音轉換成電子訊號的換能器，在生物醫學影像、語音互動系統和助聽器等應用中發揮著至關重要的作用。然而一般麥克風容易受到強電磁場或是射頻干擾，也有電噪聲過大、靈敏度較低的問題。

國研院表示，此新型微米級光纖麥克風結構簡單、成本低、訊號穩定、尺寸微小，整個麥克風的尺寸如同一根頭髮，而靈敏度比現有技術提升了約37%，能更細微地捕捉聲音變化，同時可以偵測更高頻的聲音，並且兼顧了輕薄微小的功能，未來可應用於穿戴式裝置上。

此次發表之新型微米級光纖麥克風，是利用光纖與光學元件來檢測聲波引起的變化，並將這些變化轉換為可測量的光信號。當聲音壓力作用在麥克風的膜片上，造成膜片的變形或振動，改變了光的干涉條紋，藉由此變化轉換為電子信號來偵測聲音。

陽明交大生醫工程學系教授劉承揚、振興醫院耳鼻喉部主任醫師力博宏與國研院國儀中心協力合作。由力博宏發想光纖麥克風的構造概念，接著由國儀中心協助薄膜（麥克風的膜片）製程與檢測，並由劉承揚團隊將光纖與薄膜結合，再進行測試與臨床驗證，最終成功開發出新型微米級光纖麥克風。整個麥克風的尺寸如同一根頭髮，同時具有優異的聲音感測靈敏度和穩定性。