快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

聽新聞
0:00 / 0:00

聲音感受更無礙 國研院攜陽明交大開發光纖麥克風

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
光纖麥克風被水平放置並對準揚聲器的中心並透過線性電動平台做精確控制。圖／國研院提供
光纖麥克風被水平放置並對準揚聲器的中心並透過線性電動平台做精確控制。圖／國研院提供

為使聽障者享有更無礙的聲音感受，國立陽明交通大學、振興醫院與國研院國儀中心合作，成功開發出「微型法布里–珀羅光纖光學麥克風」，解決了麥克風受磁場干擾的問題，其研究成果也登上光學領域頂級期刊《Optics & Laser Technology》。

國研院提到，麥克風是一種將聲音轉換成電子訊號的換能器，在生物醫學影像、語音互動系統和助聽器等應用中發揮著至關重要的作用。然而一般麥克風容易受到強電磁場或是射頻干擾，也有電噪聲過大、靈敏度較低的問題。

國研院表示，此新型微米級光纖麥克風結構簡單、成本低、訊號穩定、尺寸微小，整個麥克風的尺寸如同一根頭髮，而靈敏度比現有技術提升了約37%，能更細微地捕捉聲音變化，同時可以偵測更高頻的聲音，並且兼顧了輕薄微小的功能，未來可應用於穿戴式裝置上。

此次發表之新型微米級光纖麥克風，是利用光纖與光學元件來檢測聲波引起的變化，並將這些變化轉換為可測量的光信號。當聲音壓力作用在麥克風的膜片上，造成膜片的變形或振動，改變了光的干涉條紋，藉由此變化轉換為電子信號來偵測聲音。

陽明交大生醫工程學系教授劉承揚、振興醫院耳鼻喉部主任醫師力博宏與國研院國儀中心協力合作。由力博宏發想光纖麥克風的構造概念，接著由國儀中心協助薄膜（麥克風的膜片）製程與檢測，並由劉承揚團隊將光纖與薄膜結合，再進行測試與臨床驗證，最終成功開發出新型微米級光纖麥克風。整個麥克風的尺寸如同一根頭髮，同時具有優異的聲音感測靈敏度和穩定性。

國研院說，新型微米級光纖麥克風不含金屬材料，因此不受電磁干擾，適用於助聽器和人工電子耳，使用者可以自由進入強電磁場環境而不必擔心噪音的產生，在光聲成像、健康監測、無損檢測、醫學臨床等應用方面亦有具有巨大的商業潛力。

國立陽明交通大學生物醫學工程學系劉承揚教授（右3）團隊與研究成果合照。圖／國研院提供
國立陽明交通大學生物醫學工程學系劉承揚教授（右3）團隊與研究成果合照。圖／國研院提供

成功 醫學 頭髮

延伸閱讀

陽明交大研發光纖麥克風 粗細僅如髮絲可精準捕捉訊號

陳華100公分美腿全見 周旋2帥哥超幸福

宮廟擾鄰2天「書都讀不下去」 有申請路權警只勸導住戶氣炸

蕭敬騰舉動全是愛！Summer爆內幕「他變了」

相關新聞

聲音感受更無礙 國研院攜陽明交大開發光纖麥克風

為使聽障者享有更無礙的聲音感受，國立陽明交通大學、振興醫院與國研院國儀中心合作，成功開發出「微型法布里–珀羅光纖光學麥克...

政大徵才博覽會釋2.5萬職缺 香奈兒設專場

政大近日舉行徵才月活動，其中徵才博覽會設有143個攤位，吸引逾170家企業參與，釋出超過2.5萬個職缺，國際精品Chan...

成大啟動「跨域彈性學制」 提供3學位路徑、7模組課程

成功大學這學期啟動「跨域彈性學制」制度，提供雙學士、校學士、專長學士等3種學習路徑，課程分為7大模組，讓學生依興趣選擇，...

陽明交大研發光纖麥克風 粗細僅如髮絲可精準捕捉訊號

國立陽明交通大學醫工系教授劉承揚團隊與振興醫院耳鼻喉科主任力博宏以及國研院儀科中心合作，成功研發一款光纖麥克風，該麥克風...

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

台大社會學系徵聘「全英語授課」教師，排除現任大專校院專任教師及研究人員申請，頂大本土博士無奈表示，應徵、升等都要全英語，英文期刊分數也較高，那何不就從博士班就「催到底」？有學者表示，這個問題在日本就不會出現，因為他們認為學術知識的本質高於語言；反觀台灣，雙語政策已經讓本土博士價值混淆，甚至自我懷疑。

國立中山大學校友總會第11屆第二次會員大會 盛大召開

國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，匯聚來自全國各地的校友代表，回顧過去一年的會務成果，並擘劃未來發展方向，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。