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陽明交大研發光纖麥克風 粗細僅如髮絲可精準捕捉訊號
國立陽明交通大學醫工系教授劉承揚團隊與振興醫院耳鼻喉科主任力博宏以及國研院儀科中心合作，成功研發一款光纖麥克風，該麥克風粗細僅如一根頭髮，但能精準捕捉聲音訊號，有望於手機、穿戴式裝置、人工電子耳、助聽器等市場開啟應用前景。
陽明交大表示，傳統麥克風非常容易受到電磁干擾，導致聲音訊號容易產生噪音而不夠清晰，但與傳統麥克風工作原理不同，這款新型麥克風利用光纖傳遞訊號，從而避免金屬元件可能引發的電磁干擾，不管身處在多強的電磁環境中都能保持穩定清晰的聲音傳輸。
研發團隊將切割的單模光纖與毛細管和水凝膠薄膜結合，並進行聚乙二醇二丙烯酸酯與氧化石墨烯的薄膜製程與檢測，測試不同水凝膠濃度薄膜對麥克風厚度和機械性質的影響，最終開發出光纖麥克風。
陽明交大也說，又由於麥克風尺寸細小，適合安裝在助聽器、人工電子耳、手機等醫療與消費性電子產品，在光聲成像、健康監測、無損檢測、醫學臨床等應用方面具有商業潛力。
劉承揚表示，麥克風涵蓋人類聽覺大部分頻率，能在100到10000赫茲的頻率範圍內精準捕捉聲音，而且底噪聲非常小，幾乎聽不出來傳統耳機「嘶嘶嘶」的底噪，連續八小時測量訊號偏差也很穩定。
劉承揚說，最重要的是光纖麥克風構造簡單、成本低且訊號穩定，且因為不含金屬材料所以不會被電磁干擾，適合大量生產。研究成果日前已刊登於光學頂級期刊《Optics & Laser Technology》。
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