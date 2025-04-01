成大啟動「跨域彈性學制」 提供3學位路徑、7模組課程

成功大學這學期啟動「跨域彈性學制」制度，提供雙學士、校學士、專長學士等3種學習路徑，課程分為7大模組，讓學生依興趣選擇，打破傳統學科與系所限制。

成功大學今天發布新聞稿指出，為提供學生靈活自主的學習路徑，培養具備跨領域思維及實踐能力的創新人才，113學年第2學期正式啟動「跨域彈性學制」制度，教務處於3月31日舉辦「跨域彈性學制說明會」。

說明會解說跨域彈性學制實施內容、申請流程與個人化學習路徑規劃方式，成大更成立「彈性跨域學習委員會」，對每個學生的專屬學習路徑，提供方向建議及可行性審核，確保學生規劃最符合自身生涯規劃的學習方案。

成大表示，跨域彈性學制以「客製化128學分」為核心，提供3種學習路徑，包括維持原系所學習並加入領域專長微學程的雙學士模式、以領域專長方式修習多領域課程的校學士模式、自主規劃個人化跨域學習模組的專長學士模式。

課程方面，成大已有10個學院、47個系所推動學生自主與跨域學習，包括「跨領域學分學程」、「領域專長微學程」、「輔系」及「雙主修」等模組化課程；跨域彈性學制進一步整合現有資源，將課程劃分為7大模組，學生可依個人興趣與生涯目標，在不同模組間靈活調整學習路徑，打破傳統學科與系所限制。

成大表示，「跨域彈性學制」開放全校學生申請，每年5至6月、11至12月受理申請，學生需提交「學習申請計劃書」，並經彈性學制支持辦公室初審及彈性跨域學習委員會複審通過。