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國立中山大學校友總會第11屆第二次會員大會 盛大召開

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，匯聚來自全國各地的校友代表。圖／中山大學校友總會提供
國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，匯聚來自全國各地的校友代表。圖／中山大學校友總會提供

國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，匯聚來自全國各地的校友代表，回顧過去一年的會務成果，並擘劃未來發展方向，該大會由理事長黃烱輝主持，將成為推動校友總會再創高峰的重要里程碑。

國立中山大學校友總會表示，中山大學培育了超過十二萬名校友，成為南台灣發展的核心動能，黃烱輝理事長始終秉持熱忱投入會務，積極參與各項活動，致力於促進校友交流與合作，不僅成功舉辦多場大型活動，更推動多項創新計畫，進一步提升總會的影響力與凝聚力，展現中山大學校友的社會責任感。

黃烱輝強調，未來將持續推動校友總會的創新與發展，深化與母校的合作，共同為中山大學的成長貢獻力量；校友總會將舉辦更多元化的活動，促進校友聯繫，並積極參與社會公益，展現中山大學校友的社會責任，更希望邀請更多校友參與總會活動，攜手共創美好未來，擴展中山大學在全球的影響力。

國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，中山大學校長李志鵬（右二）到場致詞。圖／中山大學校友總會提供
國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，中山大學校長李志鵬（右二）到場致詞。圖／中山大學校友總會提供
國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，理事長黃烱輝（右）致詞。圖／中山大學校友總會提供
國立中山大學校友總會舉辦第11屆第二次會員大會，理事長黃烱輝（右）致詞。圖／中山大學校友總會提供

中山大學 公益 成功

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