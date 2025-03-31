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東海大學攜手中市教局 推「教育大數據計畫」優化課程設計

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學與台中市教育局簽訂「教育大數據微學程計畫」合作，賦能教育決策的科學化發展。圖／東海大學提供
東海大學與台中市教育局簽訂「教育大數據微學程計畫」合作，賦能教育決策的科學化發展。圖／東海大學提供

東海大學教務長楊定亞與台中市教育局長蔣偉民，共同簽署「教育大數據微學程計畫合作」，聚焦中小學學習扶助及學生學習表現分析，透過教育大數據蒐集、分析與應用，協助教育局評估學習扶助的執行成效，優化未來的教育政策與課程設計。

楊定亞表示，「教育大數據微學程」由東海教育研究所與資訊工程系共同開設，讓非資訊背景的學生培養程式設計與教育數據分析能力，課程導入教育局提供的真實數據，透過實際數據分析與實務專題，深入理解教育體系的運作，培育國內未來的教育數據先驅。

蔣偉民說，合作聚焦兩大主題，其中「學習輔助計畫」透過數據分析評估學習輔助成效，檢視資源投入與學習成果間的關聯性；「記憶教育課程」研究中，將探討課程設計是否符合學生需求。另「教育大數據微學程」將發揮關鍵作用，透過數據分析產出有價值的研究成果，提供市府作為決策參考，共同推動教育政策的優化與創新。

楊定亞指出，東海執行「教育大數據微學程」邁入第2年，其核心價值不僅在資料蒐集，更透過分析產出有意義的洞見，過去研究成果已在多場成果展中獲得良好迴響，展現大數據在教育應用上的潛力，未來將與中市教育局深化合作，拓展更多元的研究議題。

教育局 東海大學

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