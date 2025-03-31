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大學生開箱總統府見習 參與館藏檔案清查歸檔

中央社／ 台北31日電

就讀政治大學的陳以佳，透過公部門見習計畫，到總統府第2局進行見習體驗，藉由實際操作熟悉公文系統，並參與館藏檔案的清查與歸檔，從中體會到細節管理的重要性。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為了讓青年於在學期間有多元職場體驗機會，教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，與上百個中央機關合作，提供35歲以下大專在學青年公部門見習機會，成功錄取後可獲得津貼及經學校認可部分可抵免實習時數。

就讀於政治大學公共行政系的陳以佳，對公部門運作模式與工作氛圍感興趣，於113年參與大專生公部門見習計畫，並在總統府第2局進行2個月見習體驗；見習期間，透過實際操作學習檔案結構與基礎知識，熟悉公文系統的操作，同時還參與館藏檔案的清查與歸檔工作，學習光碟資料的清查與整理，以確保檔案的完整性與可用性。

陳以佳分享，在見習過程中，學到在面對大量文件時，透過標準化作業流程提升工作效率，同時也在實務操作中，體會到細節管理對於行政工作的影響，例如檔案歸類與標示時，如何確保分類一致性，以提升後續檢索的準確度。

除了專業技能的學習，陳以佳也觀察公部門的實際運作，並體驗行政事務的處理方式。陳以佳認為，透過這段時間的學習與實作，不僅增強自身對檔案管理的理解，也對公部門的工作環境與職務內容有更清晰的認識，幫助自己確立未來職涯目標。

青年署表示，大專生公部門見習計畫 今年第2梯次（7至8月）的見習職缺約650個，將於4月1日起開放報名，想體驗總統府、內政部、文化部、交通部、法務部、教育部、衛生福利部及經濟部等機關及所屬部會多元見習的學生，歡迎報名。

檔案 青年

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