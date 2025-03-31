弘光科大生愛惜食分享愛 芳苑食農體驗淨灘並行
弘光科技大學食品科技系、動物保健系學生到彰化縣芳苑鄉辦理「愛惜食、分享愛」食農體驗暨淨灘活動，利用今年盛產的高麗菜包水餃，在地協會也介紹高麗菜和文蛤養殖的點滴。
弘光科技大學今天發布新聞稿指出，通識教育中心服務學習組長張簡琳玲帶著80名學生，到芳苑鄉漢寶社區進行「愛惜食、愛分享」活動。在餐旅管理系老師鄭錦慶帶領下，80多人一起動手做麵皮、調餡料，將高麗菜變身為美味的水餃，並將可口的水餃透過在地夥伴轉贈給社區弱勢家庭。
在漢寶村長鄭鵬豐連結下，由彰化縣農漁牧產業觀光推展協會總幹事許永坤介紹高麗菜和文蛤養殖，了解農產品的生產過程。師生一行人再前往王功海邊淨灘。
張簡琳玲表示，透過品嚐體驗，希望建立學生對食物、土地、環境的情感，認同支持友善環境的農業，以實際行動支持減少食物里程的低碳綠色經濟模式。
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