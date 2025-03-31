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文組也能拚出百萬年薪 產業轉型「AI 規劃師」需求大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
AI應用規劃師培訓班29日開課，吸引超過600人報名。 圖／1111人力銀行提供
AI應用規劃師培訓班29日開課，吸引超過600人報名。 圖／1111人力銀行提供

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳將再次造訪台灣，於5月的COMPUTEX 2025 大會發表首場主題演講，勢必又將在全台颳起AI旋風。根據美國最新薪資報告顯示，年收入最高的族群多集中在「STEM」科系，畢業生起薪超過300萬台幣，擁有十年以上工作經驗後年薪更是翻倍成長，超過600萬台幣。

而在台灣也出現類似現象，理工科系畢業生薪資遠超文組，根據1111人力銀行「16大產業起薪排名」，工作一年以下平均起薪冠軍是電子資訊業36,800元，再觀察七年後的薪資變化，資訊業仍一枝獨秀來到58,400元。

在此就業市場「重理輕文」的氛圍中，文組畢業生是否真的難以翻身？為協助更多非理工背景人士掌握AI趨勢，《科技島》網站攜手輔仁大學AI人工智慧發展中心主辦，並由1111人力銀行、優久大學聯盟、中華人事主管協會、中華資料採礦協會、台灣人工智慧發展協會協辦，台灣微軟指導的「AI應用規劃師培訓班」，29日正式開課。培訓班吸引超過600人報名，包括在職人士、大學生與求職者搶破頭，希望藉由密集學習與考取證照迅速累積AI競爭力。

輔仁大學英語系大三姜同學表示，這次來「AI應用規劃師培訓班」是因為對AI領域還沒有很認識，講座中重新對深度學習的定義跟應用範圍有更多的了解，目前也有規畫考取AI應用規劃師培訓班證照，希望趁大學畢業前再多利用學校的資源。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，隨著AI技術迅速普及，科技業需求量持續擴張，僅靠理工科系畢業生已無法填補人力缺口，人才外溢現象正在加速。過去鮮少涉足科技產業的文組畢業生，也可藉由跨領域學程、考取AI與科技相關證照，快速提升就業競爭力。根據市場行情，初級AI應用規劃師年薪約60萬至90萬元，中級則可達90萬至150萬元。

為響應政府在2025年推動的「AI應用規劃師」證照考試（分為初級與中級兩大類）政策，1111人力銀行協辦這次培訓班，期盼培育更多AI專業人力，一同實現「培育百工百業20萬AI人才」的目標，為企業與求職者打造雙贏局面。

從事設計相關工作的設計師張小姐指出，這次會來參加「AI應用規劃師培訓班」，是因為人工智慧概論的書籍內容不易取得，在藉由輔仁大學AI人工智慧發展中心主任謝邦昌推薦來上課。目前服務的公司，正規畫藉由AI來架設網站、配置版型，因此這次前來想要了解怎麼把AI投入日常的工作。

輔仁大學AI人工智慧發展中心主任謝邦昌表示，面對全球AI人才競逐的激烈趨勢，各國無不祭出優渥政策延攬頂尖專才。台灣政府也加速推動「培育百工百業20萬AI人才」計畫，從培訓課程、海外攬才到智慧創新大賞與租稅優惠等多管齊下，期望提升台灣在AI應用與技術整合方面的能量。

現擔任軟體工程師的簡小姐分享，目前在工作上就已經有結合AI撰寫程式碼，公司對結合AI工具來開發產品給予正面的支持，這次參與「AI應用規劃師培訓班」後也有意考取規劃師證照，擁有八年工作經歷的同時，也不排斥在假日額外尋找資源學習。

為因應此趨勢，「AI應用規劃師培訓班」此次主打「一次培訓、雙證加值」，除了協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照外，結訓還能獲得由主辦與協辦單位共同核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」。透過雙重背書，大幅提升學員在求職市場的競爭優勢。

謝邦昌強調，本次開設培訓班除為響應政府政策，也期盼能為企業數位轉型與智慧升級提供更強的支援力道。

AI 人工智慧 師培

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