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中正大學QS學科排名創高峰 4學科上榜人文科技領域亮眼

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
中正大學QS學科排名創高峰，4學科上榜，人文與科技領域表現亮眼。中正大學提供
中正大學QS學科排名創高峰，4學科上榜，人文與科技領域表現亮眼。中正大學提供

英國權威高等教育機構QS近日公布2025年最新全球大學學科排名，國立中正大學展現卓越學術實力，共有4大學科入榜。其中「古典與古代歷史」學科一舉躍升至全球第31名、全台第二，充分彰顯中正大學在人文領域的國際競爭力與研究深度。

QS學科排名橫跨五大領域，依據學術聲譽、雇主評價、論文引用數與H指數(H-index)四大核心指標進行評比，為全球最具影響力的大學排名之一。今年中正大學共有「古典文學與古代史」、「社會學」、「法律」、「電腦科學與資訊系統」等4個學科躋身全球排行榜，證明其教學與研究實力獲得國際高度肯定。

其中，古典文學與古代史學科表現耀眼，不僅高居全球第31名，更在台灣所有大學中排名第二，成為全國人文學科的翹楚。該學科長期致力於推動古典與古代歷史的研究教學，並積極參與跨國合作，在全球學術舞台上嶄露頭角。

此外，社會學學科排名全球201至250名、台灣第八，凸顯中正大學社科院長期對社會變遷與公共議題的深度投入與影響力；法律學科排名全球351至400名、台灣第四，展現該校法學理論與實務並重的教學特色與專業發展。

而電腦科學與資訊系統學科，則排名全球751至850名、台灣第14，揭示該校在人工智慧、大數據與資安技術等前沿領域的積極佈局與創新能量。

中正大學表示，學術發展與國際接軌始終是辦學核心，未來將持續強化研究能量、拓展國際合作，積極培育具全球視野與社會責任的優秀人才。此次QS排名的卓越表現，是對中正大學多年來堅持學術卓越、精進研究品質的最佳肯定，也為台灣學術界在人文與科技領域的發展注入新的動能。

中正大學

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