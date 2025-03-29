「僑生淪學工現象」僑委會批抹黑 管中閔狠酸：有績效別忘再提我名字

台大前校長管中閔日前轟僑生淪學工現象是台灣之恥，僑委會發聲明稱不該抹黑。對此，管中閔昨天在臉書表示，他分享天下雜誌的報導，僑委會發聲明還特別點名他，主責機關為僑委會，如今被質疑「踩在人口販運灰色地帶」，難道竟無人負責？「此亦人子也，可善遇之」。

對於天下雜誌報導，台灣有高中職「誘騙」東南亞華僑後代來台作為「學工」，透過僑生專班來台就學，卻被當作「學工」。管中閔日前在臉書上批，這樣惡劣的現象不只是學校之恥，更是政府和台灣之恥。僑委會回應表示，不該被抹黑更不宜以少數案例以偏概全，抹煞多贏制度與台灣形象，且僑委會及教育、勞動主管機關都持續滾動式調整相關政策，以強化產攜專班效益。

管中閔昨天表示，他23日轉貼天下雜誌「台灣，偽留學之島」的報導後，僑委會發了聲明、還特別點他的名。對此報導，「我無尺寸之功，亦難當僑委會特別關注」。僑委會的澄清或說明，似應針對天下雜誌和其讀者，而非我個人。但對該會強調「產學攜手合作計畫」是他10年前擔任國發會主委時所推動，我表示感謝。僑委會若堅持 「垂愛」，希望以後該案著有績效而需宣揚時，「別忘了再次提到我的名字」。

管中閔表示，此計畫的主責機關為僑務委員會，自當對計畫的良窳成敗負全責。此計畫立意良善，本是協助願意來台的學生繼續學業，並在台發展自己的職涯和人生，而非為了解決面臨淘汰之學校的生源問題。

他說，如今被質疑「踩在人口販運灰色地帶」，此為天下雜誌報導的標題，難道竟無人負責？相關人員包括那些學校負責人應該捫心自問，你們會鼓勵自己小孩去念這類學校和參與這種實習嗎？若不會，請以這些學生的前途和人生為念，「此亦人子也，可善遇之」。