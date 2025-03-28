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長榮交響樂團培養音樂新苗 台師大12學子獲實習

中央社／ 台北28日電

張榮發基金會及其所屬長榮交響樂團，攜手台師大進行系列建教合作專案，樂團駐團藝術家指揮家梵志登也選出12學子獲得樂團實習機會，將透過與職業樂團的合作，培養舞台經驗與專業素養。

12名台師大音樂系年輕學子入選樂器類別包括弦樂小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴；長笛、短笛、雙簧管、小號以及低音號等樂器。

梵志登在致詞時表示，他發現台師大的音樂學子表現非常出色，得以被選進長榮樂團實習，「這要恭喜學校，因為學校的成果，我們才有今天的合作。」梵志登也表示，除了樂團成員有機會之外，他也希望可以發掘更多台灣年輕的指揮家，協助他們站上國際舞台。

張榮發基金會、長榮交響樂團與台師大音樂系今天也正式簽署合作備忘錄，展現推動音樂教育的承諾。簽署儀式由台師大副校長宋曜廷、長榮交響樂團駐團藝術家梵志登（Jaap van Zweden）、張榮發基金會執行長鍾德美、台師大音樂學院院長陳曉雰、音樂系主任歐陽伶宜等，共同見證。

長榮交響樂團今天發布新聞稿表示，3月8日樂團已經安排梵志登面試台師大音樂系學生，嚴格遴選具備潛力與熱忱的學子進入長榮交響樂團實習。經過層層篩選，第一階段共有12名學生獲得進入樂團實習的機會，未來也有機會隨團參與國際巡演，親身體驗國際舞台，讓台灣音樂人才有更多發揮機會。

除了專業音樂教育的推動，台師大與張榮發基金會早已展開密切合作，共同投入偏鄉教育計畫，透過專業師資培訓與教育資源共享，讓來自資源相對匱乏地區的學童，能夠接受優質教育，縮短城鄉教育資源落差。

交響樂團 台師大 音樂

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