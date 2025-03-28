站上世界AI科技舞台！ 龍華科大邀台灣微軟老總分享

研究生的求學之路本應是學習與成長的過程，但對某些人來說，卻成了無盡的壓力來源。近日，一名碩士二年級男學生在網路上分享自己的研究生經歷，坦言換了實驗室後壓力倍增，不僅缺乏指導，還時常受到責備，甚至連該拿的薪水都被拖欠，讓他不禁懷疑，「到底是我太廢，還是這環境根本不適合人活？」

2025-03-28 17:41