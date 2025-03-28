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他研究所忙到沒空吃飯…卻被說不努力 網哭：畢業後常常被索取論文

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友透露，他讀碩班備感壓力。示意圖／ingimage
一名男網友透露，他讀碩班備感壓力。示意圖／ingimage

研究生的求學之路本應是學習與成長的過程，但對某些人來說，卻成了無盡的壓力來源。近日，一名碩士二年級男學生在網路上分享自己的研究生經歷，坦言換了實驗室後壓力倍增，不僅缺乏指導，還時常受到責備，甚至連該拿的薪水都被拖欠，讓他不禁懷疑，「到底是我太廢，還是這環境根本不適合人活？」

原PO在Dcard以「研究所壓力大到想休學…」為題發文表示，他碩士一年級時決定更換實驗室，原以為新環境會比較好，沒想到迎來的是更大的挑戰。原PO透露，帶領他的博士生學長幾乎不出現，指導教授也較少詢問進度，而當他主動詢問問題時，會被斥責，沒有讀熟期刊。

「我每天一大早進實驗室，忙到晚上，甚至沒時間吃飯，卻還是被說不努力」，原PO指出，實驗過程中沒人指導，所有研究內容幾乎只能靠自己摸索，包括查論文、設計實驗、調整參數，甚至嘗試過使用 AI ，然而這些努力對他而言像瞎忙一場，最終仍無法獲得肯定。

眼看畢業只剩下短短幾天，原PO透露，自己正處於身心俱疲的狀態，不僅長期缺乏飲食與睡眠，還頻繁頭痛，甚至連該領的薪水都已經被欠了2個月，種種壓力讓他開始思考，是否該乾脆休學去工作，至少有薪資保障，也能夠獲得明確的方向，不會像現在一樣孤軍奮戰。

有網友分享自身經歷，研究所畢業已久，還被要求寫論文，「敝實驗室離校還不等於離開實驗室，三不五時還要叫你回來投期刊，你不投就是騷擾學弟妹到死」、「哭，昨天我教授說要投稿，啊我畢業8個月了」。

有人則透露自己或身邊的人讀研究所的經歷，「這我，我以為是我發的」、「看到以前的我，認真給你建議希望你能看到，先確認老師真的會讓你提口試，就是確定有定好日期，先保護好自己目前的心理狀態才是最重要的事！我是過來人」、「跟我認識的一個女生好像，人家更慘碩二下才換，結果換到一間更操、更累的」、「我這博班基本不出現、不指導，學生也都是自己查論文、設計實驗，類瞎忙，然後咪挺（meeting）被教授噴」、「現在碩一就被塞計畫，老闆瘋狂施壓」。

壓力 研究所

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