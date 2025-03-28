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台師大清潔人員拖把沾馬桶水惹議 校方：已停職調查
台師大學生日前在Dcard論壇上發文控校內的清潔人員竟把拖把放進馬桶沾水、洗刷，再拿出來拖地，且投訴未果。對此，台師大回應，第一時間展開調查與處理，已要求清潔廠商停職該名人員。
有台師大學生發文指出，學一宿舍的清潔人員，會用拖把插進馬桶裡面刷洗，之後再拿出來拖地，還有人曾目睹過阿姨拿刷地板的長刷刷洗手台，此文一出也引起不少台師大學生指控非單一事件、問題發生已久。
發文學生說，適逢諾羅肆虐，更顯此事之荒謬。雖然宿舍人員過去曾說會交由廠商懲處，但問題依舊未改善，因此學生呼籲宿舍管理人員、廠商能夠重視。
對此，台師大回應，學校第一時間展開調查與處理，若發現廠商管理不當，將追究相關責任，最嚴重不排除終止合作。目前已要求清潔廠商停職該名人員，未來除了定期抽查宿舍清潔作業外，將請宿舍管理人員加強不定期稽查。
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