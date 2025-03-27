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如何成為世界級半導體人才 清大半導體學院院長林本堅說要有三要件

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
如何成為各國爭搶人才的焦點？清大半導體學院院長林本堅今日提出三要件。記者許正宏／攝影
如何成為各國爭搶人才的焦點？清大半導體學院院長林本堅今日提出三要件。記者許正宏／攝影

面對各國競相發展半導體產業，全球掀搶半導體人才浪潮，在各國搶人之際，如何成為各國爭搶人才的焦點。清大半導體學院院長林本堅今日在出席一場新書發表會中表示，清大半導體學院正朝要培養學生朝「專才」、「通才」及「活才」三方針前進。不過他認為，目前進入學院的電機基礎不夠，若教育體系能從初中、高中就能培養學生對這個領域的興趣，將能彌補這方面的不足。

林本堅是在力挺推動科普教育的退休教授施惠的新書「半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體」發表會時，發表上述看法。

他說，半導體學院因是招收研究生，是大學畢業後報考，學院首要就是培育「專才」，讓進入學院的研究生將本科學好，培養科學型人才。

其次是，「通才」。這也是培養學生除了精通自己的學問，還能與機械、物理、設備、設計、製程或材料等其他領域的專才溝通、合作，「要知道其他人在做什麼，」然後共同協作、為技術創造更大突破。

最後是最具關的「活才」。林本堅認為這是半導體領域最需要的人才。什麼的人具備活才特質。林本堅表示，須具備創造力、觀察力、領悟力及解決問題的能力。

林本堅認為，半導體技術快速迭代，必須有新點子、新創意、新方法，才能為公司或為世界解決問題、開創新局。

半導體 清大

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