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中山、高雄大學擬併校…中山近7成7學生反對 2校生皆首選「這校名」

聯合新聞網／ 綜合報導
國立中山大學。圖／聯合報系資料照
國立中山大學。圖／聯合報系資料照

國立中山大學高雄大學合併備受討論，兩校學生會近日針對合校支持度、校名及學生擔憂等項目進行意見調查，並於今（27）日公布調查結果。提及併校議題兩校不同調，中山學生有近77%反對，高大生則獲逾86%支持，兩方學生會也呼籲校方重視學生聲音，盼以學生們共同福祉作為首要考量來推動合校計畫。

攤開兩校學生會調查顯示，中山大學學生對於合併議題表達出明顯的反對態度，有達76.9%的填答者反對或非常反對合校，僅約7.6%持中立態度。另外，逾九成填答者將「國立中山大學」作為合併後的首選校名。

高雄大學部分，則約86.1%的高大學生支持或偏向支持合校。對於合校校名，同樣有超過半數的填答者將「國立中山大學」列為首選，46%則選擇兩校校名並陳。

在面對合併後可能帶來的影響，中山大學學生表達出對於學歷信譽、學習資源降低和招生聲譽下降的擔憂。雖然合併帶來校系互補、校地拓展和因應高等教育少子化等優勢，但許多學生還是擔心可能造成學術聲譽降低、校名辨識度下降和學生融合困難等負面影響。

部分學生則認為，兩校在學術表現和學習模式上存在差異，可能會影響未來市場上的認同感；此外，合併後學校資源的重新配置，也引發學生對於學習資源及發展機會的不安。

另一方面，即便高雄大學方對於併校議題呈現相對支持的態度，學生們也表達許多擔憂，包括距離遙遠、教育資源不均等，擔心未來跨校區課程選課與通勤負擔，以及針對資源分配、校系整合等議題。

對此，兩校學生會也共同發表3點呼籲：

1. 合校議題應實質且理性討論，尊重學生間不同立場，避免人身攻擊與謾罵。

2. 強烈呼籲兩校校方重視學生聲音，以學生的共同福祉作為首要考量來推動合校計畫，並在進入校務會議決議前應先行展開與教職員生的充分溝通與說明，望校方可以舉辦校內座談會，傾聽校內聲音。

3. 若兩校校方未能妥善解決學生提出的疑慮與需求及落實溝通程序，學生會為保障學生權益與福祉，將反對推動合校計畫。

中山大學 併校 高雄大學

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