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中華大學日籍生熱衷半導體 畢業後進入全球最大設備商

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
日籍生次部大樹（右）畢業後順利進入熱愛的半導體產業工作，日前特地從日本飛到台灣，送禮感謝院長簡曉花（左）的栽培與照顧。圖／中華大學提供
日籍生次部大樹（右）畢業後順利進入熱愛的半導體產業工作，日前特地從日本飛到台灣，送禮感謝院長簡曉花（左）的栽培與照顧。圖／中華大學提供

中華大學日籍生次部大樹，就讀應用外語暨智慧商務學士學位學程，求學期間熱衷半導體課程，去年畢業後以優異的成績，順利進入全球最大的美商半導體設備供應商就業。日前他特地飛回台灣與院長簡曉花報喜並表達感謝，系上師生也感到振奮。

次部大樹表示，4年前看見台灣半導體產業的蓬勃發展，下定決心到中華大學深化專業學習。在學習過程中，對於C++、JAVA等程式語言課程感興趣，在老師指導下，順利考取python、SAP等國際級證照。

次部大樹說，也因學業成績優秀，加上國際證照加分，讓他在畢業後有機會進入全球最大的半導體設備供應商面試，順利留在日本任職工程師，一圓在科技業工作的夢想。他指出，當初若沒有下定決心到台灣留學，可能就不會接觸到半導體，更不會有現在的工作。

日前次部大樹趁著受訓前飛回台灣，到系上親自感謝院長、老師的栽培與引導，讓他在大學期間經由有趣多元的課程，發掘自身興趣、訂定目標志向。而在校練就基礎中文溝通能力的他，未來也期望能夠把握外派到台灣的機會，繼續在熟悉且熱愛的國家，為產業貢獻。

中華大學國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花表示，次部大樹與其同儕，在校期間表現皆相當認真，能力備受肯定，去年畢業的日籍生城涼華，在畢業前夕即在百樂東京總部營業部任職，發揮程式設計、商用英文以及電子商務技術；日籍生林美穗則藉由系上媒合，在竹北雍智科技實習，之後順利於原公司轉正為工程師，在熱愛的職場中發揮所學。

中華大學表示，在強調「文理融合」的世代，中華大學應智系掌握優勢，結合商務外語、程式設計等專業，以跨領域的多元課程設計，吸引許多想朝相關行業發展的日籍生前來留學。期望未來能培植出更多兼具外語能力、程式語言設計及智慧商務能力的人才，為產業補足人力缺口、為社會付出貢獻。

中華大學 半導體 日本 程式語言

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