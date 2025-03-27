台師大八成學生不支持「A+比例上限15%」 校方將辦說明會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大日前與其他學校同步祭出「A+比例上限15%」，對此，台師大學生會發出問卷，短短4天即獲得1111份學生回覆。調查結果顯示，有82.9%的學生不支持A+比例限制為15%的作法。本報資料照片
台師大日前與其他學校同步祭出「A+比例上限15%」，對此，台師大學生會發出問卷，短短4天即獲得1111份學生回覆。調查結果顯示，有82.9%的學生不支持A+比例限制為15%的作法。本報資料照片

台灣師範大學因應成績膨脹問題，擬推動A+比例上限15%，但學生會調查顯示有82.9％學生不支持，認為將加劇競爭與壓力，影響師生評量自主權與學生跨校競爭力。校方表示，將蒐集更多意見，並於3月28日、4月8日舉辦說明會，審慎評估政策影響，確保學習評量兼顧公平性與學術競爭力。

台師大日前與其他學校同步祭出「A+比例上限15%」，對此，台師大學生會發出問卷，短短4天即獲得1111份學生回覆。調查結果顯示，有82.9%的學生不支持A+比例限制為15%的作法，82.3%的學生認為學校應暫緩調整成績評量制度。

台師大學生會透過問卷提出學生意見，包含A+比例上限15%恐加劇班內競爭，增加學生身心壓力，更可能削弱師大學生跨校競爭力。此外，院系差異甚大，統一進行比例限制，恐錯誤評量學生學力。問卷內更有學生直指比例限制將影響教師評量自主權、使學生身心壓力更大、競爭獎學金時居於劣勢等問題。亦有學生建議校方要求教師給予明確、可理解的評分標準，以杜校方認為成績「膨脹」的問題。

台師大學生會認為，校方應充分理解現場、評估影響、建置資源，再推動政策。建議先進行院系的焦點座談，探求平均分數上升的結構性因素，再研擬計畫，而非匆忙採取「一刀切」的政策。學校亦應建置完整的學習輔導、生涯輔導系統，以支持學生的修課規劃及未來計畫。

學生會並建議，學校可先試著輔導評分鑑別度不足、評量基準不清的教師，以解決教師在評量時的困擾。若校方未充分理解教師的評分基準與實際教學情況，就直接強行實施改革，可能壓縮教師的評分空間，使其在面對整體表現優秀的班級時，陷入「不能給太多 A+」的困境，更加劇師生的負擔。

台師大回應，學校尊重學生會的立場，並感謝同學們積極參與討論、表達看法。學校理解此政策涉及學生的學習與未來發展，為此，教務處將持續蒐集更多來自不同面向的意見，並透過多元管道進行評估，以確保決策過程兼顧公平性與可行性。

台師大表示，校方已規劃於3月28日（和平校區）及4月8日（公館校區）舉辦說明會，校方將根據各界回饋，進一步審慎評估相關措施的影響，確保最終方案符合學生的學習需求與學校整體學術發展。此外，也將積極研議更完善的學習輔導與評量機制，以確保學習評量能夠兼顧公平性、辨別度與學術競爭力。

台師大 大學生 教師

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