量子計算共創學習計畫 日本東北大學與屏東大學聯合推出

日本東北大學與屏東大學合作,聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」,在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程,結合線上與實體混成教學模式,也是東北大學首場海外共學行動,吸引台日共約120名高中生、大學生、研究生與社會人士參與。

日本東北大學教授大関真之帶領研究團隊,包括三名教授與五位助教,來台授課,為期一周量子計算共創學習課程,主題聚焦熱門的量子退火技術,透過講座、工作坊與專題實作等方式,提供參與者體驗與交流的機會。完成課程認證後,學員將獲頒由東北大學發行國際開放徽章,提升學術與產業競爭力。

屏東大學校長陳永森說,屏東大學設量子運算中心,是全國前幾個有設置量子運算中心的大學,透過量子運算技術,跟日本首屈一指的日本東北大學來合作,這一次合作主題,透過量子退火運算技術,讓學生們了解如何在資訊工程運用。

日本東北大學教授大関真之說,東北大學這次與屏東大學交流,希望對社會有貢獻。日本東北大學助理教授人見將說,量子計算不只是物質的性質之外,也是在AI的應用當中,還有資訊科學的領域當中,其實也可以再應用。

屏東大學資工系碩士班學生郭子瑔說,他在量子計算這塊做研究,剛好東北大學合作量子計算會議也是他研究方向,很有興趣就來這邊聽,他研究的主題是關於運輸業的運輸路徑做最佳化分析。

屏東大學資訊學院院長歐家和說,量子運算與生活相關,舉例來說,智慧交通方面,可以做號誌管理,智慧農業,可以考慮在不同農地 ,要種植什麼樣產物,這些問題都可以定義成量子計算可以解決的問題。