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量子計算共創學習計畫 日本東北大學與屏東大學聯合推出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影
日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影

日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，結合線上與實體混成教學模式，也是東北大學首場海外共學行動，吸引台日共約120名高中生、大學生、研究生與社會人士參與。

日本東北大學教授大関真之帶領研究團隊，包括三名教授與五位助教，來台授課，為期一周量子計算共創學習課程，主題聚焦熱門的量子退火技術，透過講座、工作坊與專題實作等方式，提供參與者體驗與交流的機會。完成課程認證後，學員將獲頒由東北大學發行國際開放徽章，提升學術與產業競爭力。

屏東大學校長陳永森說，屏東大學設量子運算中心，是全國前幾個有設置量子運算中心的大學，透過量子運算技術，跟日本首屈一指的日本東北大學來合作，這一次合作主題，透過量子退火運算技術，讓學生們了解如何在資訊工程運用。

日本東北大學教授大関真之說，東北大學這次與屏東大學交流，希望對社會有貢獻。日本東北大學助理教授人見將說，量子計算不只是物質的性質之外，也是在AI的應用當中，還有資訊科學的領域當中，其實也可以再應用。

屏東大學資工系碩士班學生郭子瑔說，他在量子計算這塊做研究，剛好東北大學合作量子計算會議也是他研究方向，很有興趣就來這邊聽，他研究的主題是關於運輸業的運輸路徑做最佳化分析。

屏東大學資訊學院院長歐家和說，量子運算與生活相關，舉例來說，智慧交通方面，可以做號誌管理，智慧農業，可以考慮在不同農地 ，要種植什麼樣產物，這些問題都可以定義成量子計算可以解決的問題。

屏東大學指出，未來持續與國際一流大學深化合作，為培育量子世代人才與推動科技創新貢獻力量，近日量子運算中心團隊，將量子運算應用在智慧觀光及教育科技方面的兩篇論文，獲國際知名會議接受，展現屏東大學在量子計算、智慧科技與跨領域應用方面的卓越研究實力。

日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影
日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影
日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影
日本東北大學與屏東大學合作，聯合推出量子計算共創學習計畫「Quantum Infinity for You (QI4U)」，在屏東大學資訊學系展開啟動為期一周課程，也是東北大學首場海外共學行動。記者劉星君／攝影

團隊 屏東 日本

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