嘉大音樂系師生赴蒙古交流 台蒙共譜音樂篇章
嘉義大學音樂學系打擊樂師生在副教授楊千瑩及助理教授林威震帶隊下，3月16日受邀前往蒙古國立音樂學院進行12天的訪問與交流，參與國際級音樂盛事「Zorigt 國際打擊樂大賽與音樂節」，林威震並獲邀擔任評審主席。嘉大表示，這次參訪不但是兩校師生交流的起點，更是未來深化音樂文化合作的重要契機。
嘉大表示，音樂系長期打造國際化學習環境，透過與全球優秀音樂學府的合作，讓學生能親身體驗多元文化，提升國際競爭力。嘉大去年與蒙古國立音樂學院簽署合作備忘錄，同年11月邀請該校打擊樂教授 Zorigt Bat-Uzil 帶領打擊樂團來台演出，兩校展開實質的互動交流。蒙古國立音樂學院擁有國際水準的打擊樂團，此次嘉大音樂系打擊樂師生受邀前往訪問交流，不僅是兩校師生交流的起點，更是未來深化音樂文化合作的重要契機，嘉大學生有機會與蒙古優秀的音樂人才深度互動，透過共同排練、觀摩比賽與音樂會等活動，彼此學習、建立友誼，並進一步拓展國際音樂視野。
嘉大音樂系助理教授林威震獲邀擔任首屆「Zorigt 國際打擊樂大賽」評審主席，這場雙邊交流不僅是兩校迄今規模最大、互動最緊密的一次合作，更為台灣與蒙古在高等音樂教育領域的合作揭開嶄新篇章。
林威震與 Duo LinLynn 夥伴 Lynn Vartan 共同擔任獨奏藝術家，攜手演出 John Psathas 的打擊樂雙協奏曲 The All-Seeing Sky，由蒙古指揮大師 Lkhaguasuren Banzar 帶領蒙古愛樂管弦樂團協奏。這場音樂會更寫下歷史，成為蒙古愛樂管弦樂團首次演出雙打擊樂協奏曲之重要時刻，極具指標性意義。
嘉大音樂系感謝Aydu Music For All創辦人Kush及蒙古國立音樂學院打擊樂教授Zorigt Bat-Uzil的邀請與支持，以及駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處的鼎力協助，讓音樂系打擊樂團隊得以與國際知名打擊樂藝術家同台交流，為蒙古的音樂愛好者帶來精湛的演出。未來嘉大音樂系將持續拓展與國際音樂學府的實質合作，為學生提供更多跨文化的學習機會，開啟學生全球視野，培育具國際競爭力的音樂人才。
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