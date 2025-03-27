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陽明交大光電系分組招生 正妹學姐揭研究日常網暴動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
來自雄女的林琪雅於光子學實驗的大學部教學實驗室，將雷射準直後做空間濾波。圖／陽明交大光電系提供
來自雄女的林琪雅於光子學實驗的大學部教學實驗室，將雷射準直後做空間濾波。圖／陽明交大光電系提供

網紅「蕉人」推出影片「交大光電系的一天」，由來自北一女與雄女的學姐帶學弟妹深入光電系的課堂、實驗與研究日常，點閱突破9萬，引發高中生與家長高度關注。不過也有不少網友歪樓，發現光電系有不少正妹，直呼「早知道就填光電系」。

影片主角陳柏蓁與林琪雅，分別就讀於陽明交大光電系大四，透過真實的經歷分享她們如何從數理興趣出發，在光電系探索出各自的未來方向。兩位都在今年成功申請攻讀碩士，一位深入電路IC設計，一位走向半導體雷射，兩人用行動證明，光電技術已深深嵌入在各個不同領域，不單只有光學。

面對外界熱烈關注，光電系系主任田仲豪也表示，自2025年起，最新招生改革，光電系將首度分組招生，分為「智慧系統組」與「半導體光電組」，不僅因應人工智能（AI）科技蓬勃發展的產業趨勢，也幫助新生在入學初期，即依興趣探索適合的學習與研究路徑。

田仲豪表示，AI將對光電科技產生顛覆性影響，智慧系統組將聚焦AI在光學影像、顯示系統、矽光子、量子通訊等領域，未來會加入更多的數學與軟體程式導向的課程；而半導體光電組則憑藉著台灣在半導體產業鏈優勢，規畫光電半導體、二維材料、奈米元件等硬體課程，結合光電系從大三開始的專題研究，期待為學生在軟硬體兩方面打下深厚基礎。

田仲豪表示，兩組雖然方向不同，但課程安排仍保留彈性，學生可跨組修課，也能根據未來研究興趣調整方向，希望讓學生知道，AI 屬於一個嶄新的工具，擁抱這個新工具，讓光電技術未來產生更多元的樣貌與產業應用，光電系能提供的是無限的可能。

來自雄女的林琪雅和來自北一女的陳柏蓁，也分享了二階面試建議，光電系教授不會只看學業成績，更在意學生是否具備多元發展能力與熱情，能夠不斷的自我學習。無論是樂隊、數學競賽、學習歷程、甚至大學願景，只要是真實的自我，都能成為加分項。

網紅「蕉人」推出影片「交大光電系的一天」，由來自北一女與雄女的學姐帶學弟妹深入光電系的課堂、實驗與研究日常，點閱突破9萬。圖／取自蕉人 Bionana頻道
網紅「蕉人」推出影片「交大光電系的一天」，由來自北一女與雄女的學姐帶學弟妹深入光電系的課堂、實驗與研究日常，點閱突破9萬。圖／取自蕉人 Bionana頻道
網紅「蕉人」推出影片「交大光電系的一天」，由來自北一女與雄女的學姐帶學弟妹深入光電系的課堂、實驗與研究日常，點閱突破9萬。圖／取自蕉人 Bionana頻道
網紅「蕉人」推出影片「交大光電系的一天」，由來自北一女與雄女的學姐帶學弟妹深入光電系的課堂、實驗與研究日常，點閱突破9萬。圖／取自蕉人 Bionana頻道
來自北一女的陳柏蓁在光電系主任田仲豪實驗室裡進行4f光學系統實驗。圖／陽明交大光電系提供
來自北一女的陳柏蓁在光電系主任田仲豪實驗室裡進行4f光學系統實驗。圖／陽明交大光電系提供

半導體 影片 陽明交大

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