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打擊成績通膨…台大暫緩限A+比率 先推6配套

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台大教務處提議暫緩推動A+比例限制，改試行6項「基礎建設」，包含新增「成績PR值列表」。本報資料照片
台大教務處提議暫緩推動A+比例限制，改試行6項「基礎建設」，包含新增「成績PR值列表」。本報資料照片

學生成績「分數膨脹」情況嚴重，台大原規畫卅人以上課程，成績Ａ＋上限不超過百分之十五，力拚一一四學年試辦，一一五學年正式實施，近日接連召開三場校內說明會，卻引發學生大力反對。為此，台大改提出「成績ＰＲ值列表」等六項基礎建設，預計六月校級教務會議討論。

台大教務長王泓仁表示，六項基礎建設將會在下學期試行，了解教學現場狀況，視情況於一一五學年推出新做法。

根據台大統計，實施成績等第制十三年來，Ａ＋及Ａ的總和比率從百分之四十六，增加至百分之五十九，校方擔心成績評分失去鑑別度，擬規畫大學部卅人以上的課程，Ａ＋比例不可超過百分之十五，校方近日也為此舉辦兩場實體、一場線上說明會，了解學生想法。

據了解，說明會上，不少學生對Ａ＋占比為何是百分之十五、上限比率如何訂等意見不一，台大教務處最後提議暫緩推動Ａ＋比率限制，改試行六項「基礎建設」，包含新增成績ＰＲ值列表、鼓勵各系訂定資源分配的標準、優先協助Ａ＋比率過高的課程、部分課程考慮用pass／fail取代等第、優化教學意見調查題項、舉辦新進教師研習營。

其中，新增成績ＰＲ值列表將呈現每門課等第與ＰＲ值範圍，讓學系在審查書卷獎、轉系、出國交換成績時，也把ＰＲ值納入考量，讓ＧＰＡ高低不再成為衡量學業表現的單一指標。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，感謝學校在調整方案的制定過程中，重視學生的聲音，維持公開透明的溝通機制。他認為，師生能夠坦誠對話、彼此理解，有助於更深入掌握成績通膨的背景成因，提出更具可行性的調整方向。

台大 溝通 通膨

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