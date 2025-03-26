台灣人痛擊法國兵？ 政大攜手淡水古蹟博物館還原清法戰爭

政治大學華人宗教研究中心與新北市立淡水古蹟博物館合作，針對清法戰爭與在地文化深入研究，並於清法戰爭發生地淡水策展，研究資料包含來自的法國戰爭紀錄、廟宇文獻、在地耆老訪談等資料，希冀能讓更多人了解這塊土地所發生的故事，與反抗侵略者的英勇事蹟。

國立政治大學華人宗教研究中心主任林振源表示，為深化研究成果並擴大社會推廣效益，本中心遂於今年3月18日與淡古正式簽訂合作意向書，雙方將共同執行此一展覽與研究計畫，整合北台灣各地包括淡水、木柵、景美、北投、石碇等地的宗教空間與民間記憶，共同描繪清法戰爭在地文化脈絡與人民行動的全貌。

清法戰爭（1883–1885）是台灣近代史上少數獲勝的對外戰役，戰火波及基隆、淡水、澎湖等地，深刻影響台灣的國際地位、宗教信仰與地方認同。在此次計畫中，木柵集應廟所保存的文史記憶扮演關鍵角色。

張李成是木柵張家人，清末史實與廟方資料均指出，張李成曾於清法戰爭期間組織義勇，號召庄民前往淡水助戰、護衛家園，堪稱台灣民間抗戰史中的代表性人物之一，而該事件的發生地就是在淡水。

華人宗教研究中心表示，日前攜手木柵、景美、萬隆集應廟，針對大文山地區地方信仰、民俗、文化展開三年的產學合作研究計畫。此中追溯木柵先賢的歷史事蹟，特別是清法戰爭時的英雄人物張李成的貢獻，也是值得關注的重點。此一跨領域對話，激發更大學術廣度與可能，成為進一步推動「清法戰爭與在地文化研究」的起點。