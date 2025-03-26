厚歷史增景點 新北淡水古蹟博物館與真理大學簽署合作備忘錄

為提升國際觀光吸引力，位於古蹟最密集地段的新北市立淡水古蹟博物館與真理大學簽署合作備忘錄(MOU），雙方將從數位導覽、藏品分享及培育觀光人才等開放方式，增加古蹟路徑的多重價值，期待淡江大橋通車後，提供國內外觀光客更完整的參觀體驗。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水紅毛城、滬尾礮臺與位於真理大學校內的理學堂大書院同為國定古蹟，也是百年的歷史見證，擁有豐富的藏品資料，因此特別與真理大學簽署MOU，共享文化資源，期望透過博物館與大學的實質連結，提升古蹟城的國際觀光量能。

目前正攜手籌備「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，預計邀請知名講者參與工作坊，並提供研究者發表舞臺，探討文化資產的永續之路。

真理大學代理校長李宜芳表示，作為少數擁有國定古蹟的高等教育機構，真理大學的理學堂大書院不但歷史價值極高，更藏有馬偕博士重要的文獻與文物，這些珍貴資料將無償提供淡水古蹟博物館運用。為了進一步推動傳承，教學中心規劃文化資產相關議題納入通識課程，並透過實地參訪及文物踏查，加強歷史與文化扎根。

未來將徵選實習交換計畫，培訓學生在藝術行政、古蹟維護、外語導覽及商店經營等方面的技能，同時為博物館注入新的活力與人才。