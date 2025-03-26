總獎金達150萬 台科大「致茂論文獎」即日開始報名

為強化學術研究結合產業應用、促進科技創新與人才培育，國立台灣科技大學與致茂電子股份有限公司攜手舉辦「致茂論文獎」，只要是大專院校碩、博士在學或應屆畢業生（之在學研究成果，不限為第一次發表）自即日起至10月31日皆可報名，總獎金達150萬元。

「致茂論文獎」舉辦至今第3屆，為激勵優秀論文投稿，本屆致茂論文獎設有特優獎（獎金新台幣20萬元）、優等獎（獎金新台幣10萬元）、佳作獎（獎金新台幣2萬元）等獎項，評審團由國內外專家學者組成，透過初審、複審及決賽三個階段，評選出最具創新與實務價值的優秀論文，決賽預計於2026年3月舉行。

台科大說，相較於前兩屆論文獎專注於精密機械與量測技術，第3屆「致茂論文獎」的技術範疇進一步擴大，以回應產業趨勢與技術發展需求。本屆徵稿分為「電力電子相關技術」、「半導體測試相關技術」兩大類別，涵蓋電能轉換、電動車動力系統、散熱、半導體製程瑕疵與關鍵尺寸量測、矽光子與高頻高速數位晶片、設備智能運行與維護、微奈米級精密機械量測與控制、功率元件相關測試技術等8大領域，鼓勵學子積極投入前瞻技術研究，探索創新應用。

本屆「致茂論文獎」啟動儀式於3月21日由台科大校長顏家鈺、產學創新學院院長邱煌仁、致茂電子整合系統事業部總經理曾一士及致茂文教基金會董事長應正共同主持，象徵學界與產業攜手推動科技創新的重要里程碑。