2025英國QS世界大學學科排名 清大23項學科上榜

2025英國QS世界大學學科排名最近公布，清華大學指出，學校共有23項學科上榜，其中更有3項進入百大，包括語言學（71名）、物理與天文（85名）、電子與電機（94名），另有5項學科排名全球第101至150名，包括材料科學（102名）、現代語文（110名）、化學工程（112名）、資訊工程（130名）、機械、航空與製造工程（134名），這些都是清大揚名國際學術界的強項領域。

清大語言所長蔡維天表示，語言所長年以來致力貫徹「理論基礎─實驗田野─應用教學」三位一體的理念，深入探索人類語言演化的奧秘，並進一步印證於田野調查及聲學、心理學、腦科學的實驗。如此一來，便可為自然語言處理、人工智慧、語言教學、族語復振提供堅實的理論基礎。

此外，語言所也希望能結合各界的智慧和資源，齊心合力朝著跨界整合的方向大步前進，為語言學的下一代開拓市場和出路。

量子電腦及量子通訊現在是大熱門，清大物理系主任劉怡維說，學校不但參與量子國家隊，還設有前瞻量子科技研究中心，日前發表全世界最小的量子電腦，引起國際矚目。物理系近年積極延攬各領域量子科技人才，包括量子光學、半導體與超導體量子科技等，研究能量大爆發，在QS世界大學學科排名「物理與天文」領域排名從去年的全球97，上升到第85名。

在天文物理方面，清大物理系網羅全球人才，參與許多國際天文研究團隊，如重力波、黑洞等，國際合作研究的能量非常強。

劉怡維說，清大物理系的另一項優勢就是離我國一級的研究設備都很近，如國家同步輻射研究中心及國家實驗研究院的台灣半導體研究中心，不必舟車勞頓，做起研究事半功倍。

此外，清大在「電子與電機」領域的表現也十分卓越，榮登全球百大，電機系主任楊尚達指出，清大在IC設計方面的表現領先全台，每年在指標性的國際固態電路會議（ISSCC）發表論文也最多。難得的是，系上多位教授都有ISSCC論文發表，百花齊放，而非只定於一尊。

清華電機在AI人工智慧領域的表現也揚名國際。楊尚達透露，清大的研究計畫經費不僅來自國科會與教育部等政府機構，許多最先進、最熱門的研究計畫資源更來自業界，還有教授借調Amazon、台積電，足證清大電機的研究完全接軌產業與國際。