台大擬暫緩推動A+上限15％ 改先試行6項「基礎建設」

台大近日針對「分數膨脹」議題召開3場校內說明會，原擬對30人以上課程設A+上限15％，但說明會首日即有學生大力反對，昨晚教務處提議暫緩推動，改先試行6項「基礎建設」，包含提供成績PR值、優先協助A+比例過高課程、優化教學意見調查等。6月校級教務會議將討論，並於114學年試辦。

學生成績「分數膨脹」議題近日引發熱議，以台大為例，實施成績等第制13年來，A+及Ａ的總和比率從46％增加至59％，主要源自於A+的增加，校方擔心讓成績評分失去鑑別度，也影響雇主或國外學校對學生成績的判斷。

對此，台大原擬設限大學部30人以上的課程，A+比例不可超過15％，並於114學年試辦、115學年正式實施。同時，校方也舉辦兩場實體、一場線上說明會，了解學生想法，教務長王泓仁更親自出席。

不過，台大學生會曾調查，超過7成學生不同意分數通膨是目前台大最需要解決的問題，且不同系所與課程評分結構差異大，不應「一刀切」將A+占比統一往上提高。

據了解，在昨晚的說明會上，台大教務處提議暫緩推動A+比例限制，改試行6項「基礎建設」，包含新增「成績PR值列表」，提供詳細的成績訊息；鼓勵各系訂定資源分配的標準，例如書卷獎以學系必選修課程為主；優先協助A+比例過高的課程；難以區分等第的課程可考慮用pass／fail取代等第；優化教學意見調查題項，以及教學獎遴選標準，同時舉辦新進教師研習營；一學年至少一次於校級會議定期討論分數分布情況。

6項基礎建設將在6月的校級教務會議中提出討論，於114學年試辦、建立A+比例共識，115學年優化基礎建設並提出解決方案。