研究應用強化連結 台科大推致茂論文獎總獎金150萬

學生愈來愈少，私立大專校院教師面臨中年失業，還得忍辱當「人頭」？私立大學資深教授透露，有不肖私校在退場前，請離職師讓學校「掛名」作帳，教師為保住私校公保月退只好答應。但教育部認定的師資員額，要有發薪水和授課的事實，校方若做假帳，人頭教師的百萬年薪到哪去了？教育部是否監管不力？

2025-03-26 07:30