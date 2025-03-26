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研究應用強化連結 台科大推致茂論文獎總獎金150萬

中央社／ 台北26日電

為強化學術研究結合產業應用，台科大產學創新學院與致茂電子攜手合作，啟動第3屆「致茂論文獎」，特優獎獎金新台幣20萬元，總獎金高達150萬元。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台灣科技大學與致茂電子股份有限公司長期致力推動產學合作，促進科技創新與人才培育；今年啟動第3屆「致茂論文獎」，由台科大產學創新學院承辦，廣邀國內大專碩博士生及應屆畢業生參與，鼓勵青年學子將學術研究轉化為實際應用。

為激勵優秀論文投稿，今年致茂論文獎的「電力電子相關技術」、「半導體測試相關技術」兩大類別設有特優獎（獎金20萬元）、優等獎（獎金10萬元）、佳作獎（獎金2萬元）等獎項，總獎金金額高達150萬元。

台科大提到，前兩屆論文獎專注於精密機械與量測技術，第3屆「致茂論文獎」為回應產業趨勢與技術發展需求，徵稿分為「電力電子相關技術」、「半導體測試相關技術」兩大類別，涵蓋電動車動力系統、半導體製程瑕疵與關鍵尺寸量測等8大領域，鼓勵學子積極投入前瞻技術研究，探索創新應用。

台科大表示，希望透過產學創新學院與致茂電子的合作，展現學界與產業攜手共創的典範，不僅強化學術與實務應用連結，更為產業界注入創新動能；藉由「致茂論文獎」，雙方將持續推動產學技術創新與人才培育，期盼引領產業邁向新里程與提升國際競爭力。

半導體 台科大 電動

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