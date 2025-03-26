平溪天燈殘骸遍布山林 華梵無人機裝吊爪撿拾

新北市平溪地區以天燈聞名，初估一年施放約40萬顆，但美麗風景也伴隨嚴重環境問題，殘骸遍布山林、河川，深山峽谷裡撿不回的殘骸，成了大型垃圾場。華梵大學無人機中心正研發利用多旋翼無人機加裝吊爪或捕捉網，盼減少天燈帶來的環境汙染。

華梵大學智慧生活科技學系無人機中心主任黃忠仁指出，天燈大部分採傳統竹架設計，燃盡後四散山區與溪流，清理困難。雖然新北市府曾推動天燈永續發展基金，要求業者按月捐款清理殘骸，但因執行困難、捐款率低，環境問題依舊嚴峻。

記者實地觀察，因台灣冬季東北季風，多數天燈掉落平溪或十分火車站西南方，兩地山頭布滿各式天燈殘骸。黃忠仁說，不少殘骸掛在電線上，影響供電安全，甚至導致山林火災，近年平溪因天燈引發的火警事故超過9起。

當地約有50名居民以撿天燈殘骸賺取些許酬勞，一名老翁說，近來一天約可撿50個，店家每個以10元回收，對生活不無小補。然而更多天燈掉落高山深谷，無法人力撿回。

華梵無人機中心研發加裝機械爪無人機，期望能高效回收懸掛山林的天燈殘骸。團隊透過影像識別技術，讓無人機能鎖定目標，並使用機械爪抓取殘骸回收。黃忠仁說，無人機已成功在山林環繞的華梵校園中精準回收掛在樹枝上的天燈，接下來驗證在不同地形環境的可行性。

此外，無人機中心也計畫開發「動態捕捉」技術，透過5架無人機組成捕捉網，在天燈燃盡墜落前即時攔截，避免掉落民宅或樹林造成危險。