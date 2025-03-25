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中興清華研究團隊解密 逾半數快速電波爆屬重複型

中央社／ 台中25日電

快速電波爆是宇宙中最神秘的天文現象之一，中興與清華大學研究團隊在追加觀測時間後，發現超過半數都是重複型快速電波爆，提出顛覆傳統的觀點，未來解密宇宙謎團有很大幫助。

中興大學物理學系與清華大學共組研究團隊，第一作者興大物理學系國科會研究學者山崎翔太郎、興大物理學系副教授橋本哲也、清大天文研究所教授後藤友嗣與清大天文所博士生凌志騰。

此項研究3月14日被日本天文學會從600多項主題中，選定為記者會發表主題，獲日媒報導。中興大學今天舉辦記者會發表研究成果，校長詹富智表示，興大延攬國際優秀人才，近年來在跨領域學習、跨校合作等方面都有很好成果。

山崎翔太郎表示，「快速電波爆」是持續時間僅數毫秒的神秘閃光現象。一般認為，重複型爆發可能來自擁有強大磁場的中子星表面發生的閃焰等可重複觸發的現象，單發型則可能與雙星系統（兩顆互相繞行的恆星）在彼此接近並最終合併時產生的一次性爆發相關。

山崎翔太郎認為，每天都有超過1000次以上的快速電波爆在宇宙各處發生。學界普遍認為單發型為大宗、重複型為少數。他推想，一天中有1000次以上爆發，應該是重複型才有這麼多次數。

受限於無線電波望遠鏡每天只會有很短的時間朝同一方向觀測，在非觀測時段發生重複型爆發，便無法觀測，重複型爆發也可能因觀測限制而被誤判為單次型。

山崎翔太郎舉例，在居酒屋打工，起初會覺得許多客人都是第一次到訪，隨著打工時間久了，就會發現這些客人其實都是常客。

研究團隊著手釐清重複型爆發的真實占比。團隊利用加拿大氫強度測繪實驗無線電波望遠鏡公開的觀測數據進行分析，發現單次型爆發的發現率會隨時間推移而顯著降低，從觀測開始後600小時至4000小時之間，發現率下降了約2倍，這意味著在追加觀測後，許多單次型爆發將被重新歸類為重複型爆發。

為了驗證這項發現，團隊建立快速電波爆的理論模式並進行分析，結果顯示在99%的信賴區間下，50%以上的快速電波爆屬於重複型，95%的信賴區間下，幾乎近100%的快速電波爆皆屬重複型。橋本哲也指出，研究成果觀點顛覆傳統的觀點，未來解開宇宙的謎團有很大的幫助。（編輯：陳清芳）1130325

中興大學 打工 清大

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