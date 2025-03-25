快訊

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

獨／爆痛毆本土劇女神吳婉君 趙駿亞還原動手真相、曝兩人已通過電話

陸配亞亞今晚離境！為家庭「含冤忍辱」 爭取上法院討公道：要清清白白離開

聽新聞
0:00 / 0:00

成大惡地協作USR計畫 攜手地方夥伴打造跨域伴手禮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國立成功大學惡地協作USR計畫今在左鎮公有零售市場舉辦工作坊，以「地方伴手禮設計—不只是好吃，好玩，還要深具意義之創新商業策略」為主題，與來自各行政區的夥伴共同討論，如何推動惡地區域的跨域伴手禮。記者萬于甄／攝影
國立成功大學惡地協作USR計畫今在左鎮公有零售市場舉辦工作坊，以「地方伴手禮設計—不只是好吃，好玩，還要深具意義之創新商業策略」為主題，與來自各行政區的夥伴共同討論，如何推動惡地區域的跨域伴手禮。記者萬于甄／攝影

伴手禮該具有何種意義與特色？國立成功大學惡地協作USR計畫今在左鎮舉辦工作坊，以「地方伴手禮設計—不只是好吃，好玩，還要深具意義之創新商業策略」為主題，與來自各行政區的夥伴共同討論，希望賦予惡地區域地方產物及伴手禮其在地意義。

成大都計系副教授張秀慈表示，本次工作坊延續去年底「惡作聚之物」交換禮物活動成果，因在交換禮物的過程中，發現許多很有意思的惡地好物，也讓團隊開始思考發展惡地伴手禮的可能性，而此次工作坊地點則選在左鎮公有零售市場，同時展現地方活化成果。

她指出，團隊希望透過活動讓市場空間在使用上有更多可能性，此次參與者除台南左鎮、龍崎及高雄田寮、內門社區夥伴外，也包含惡地關係人口，大家共同發想跨行政區域的「惡地伴手禮」特色物產內容，伴手禮將由夥伴們共同經營，推廣在地好物。

張秀慈也說，惡地協作扮演串接地方與學校的角色，提供大家連結資源或共同討論事務的平台，且為讓幅員廣大的惡地場域夥伴跨區交流，同時增進創新與設計思維，本次活動也邀請林事務所執行長林承毅親自到左鎮，帶領參與者以工作坊進行討論，未來也期待能發展出「獨一無惡」的惡地伴手禮。

交換禮物 伴手禮

延伸閱讀

「我還沒吃到…」成大美食街李記爌肉飯 開業9天就熄燈

台南女中14人上台大法律等科系 10人通過醫牙第一階段篩選

南一中7人繁星錄取台大電機等熱門科系 8人通過醫類第一階段篩選

成大新研究：氣喘童多接觸綠地 鼻腔腸道好菌多

相關新聞

成大惡地協作USR計畫 攜手地方夥伴打造跨域伴手禮

伴手禮該具有何種意義與特色？國立成功大學惡地協作USR計畫今在左鎮舉辦工作坊，以「地方伴手禮設計—不只是好吃，好玩，還要...

台師大與希達數位合作 提供實習機會、培育碳管理人才

隨著科技發展、人工智慧產業興起，能源問題日益受到關注，未來對相關人才需求也會越來越多。台灣師範大學與新加坡碳管理企業希達...

夜市小吃校園吃得到！文化大學引進「滷味自動販賣機」 飄香24小時

文化大學近日在體育館二樓引進「沈月雲滷味自動販賣機」，讓學生無論是運動後補充體力，還是晚間讀書時想來點小吃，都能隨時享受...

金流黑幕／為何快退場還大興土木？揭私校套利潛規則

少子化，大學招生越來越難，為何還有快退場的學校在大興土木？知情人士透露，這類手法會讓人覺得是董事會要用蓋大樓的方式來掏空學校，據聞近年也有私校利用綠能政策漏洞做土地租賃套利，到底有沒有金流黑幕？曾任退場私校一級主管的教授分析，可從3點看出「貓膩」。

光催化合成阿茲海默症藥物 中山大學突破性研究登國際期刊

光也能製藥！國立中山大學化學系副教授廖軒宏團隊以光催化技術，突破藥物與材料科學，僅需4分之1的成本，即可提升生產效率近千...

華梵大學教授用書法、蚵仔煎 帶西班牙生「體驗台味」

華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖本學期獲聘西班牙名校國立卡斯提亞拉曼查大學（UCLM）昆卡校區藝術學系客座教授，為了讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。