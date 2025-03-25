成大惡地協作USR計畫 攜手地方夥伴打造跨域伴手禮

伴手禮該具有何種意義與特色？國立成功大學惡地協作USR計畫今在左鎮舉辦工作坊，以「地方伴手禮設計—不只是好吃，好玩，還要深具意義之創新商業策略」為主題，與來自各行政區的夥伴共同討論，希望賦予惡地區域地方產物及伴手禮其在地意義。

成大都計系副教授張秀慈表示，本次工作坊延續去年底「惡作聚之物」交換禮物活動成果，因在交換禮物的過程中，發現許多很有意思的惡地好物，也讓團隊開始思考發展惡地伴手禮的可能性，而此次工作坊地點則選在左鎮公有零售市場，同時展現地方活化成果。

她指出，團隊希望透過活動讓市場空間在使用上有更多可能性，此次參與者除台南左鎮、龍崎及高雄田寮、內門社區夥伴外，也包含惡地關係人口，大家共同發想跨行政區域的「惡地伴手禮」特色物產內容，伴手禮將由夥伴們共同經營，推廣在地好物。

張秀慈也說，惡地協作扮演串接地方與學校的角色，提供大家連結資源或共同討論事務的平台，且為讓幅員廣大的惡地場域夥伴跨區交流，同時增進創新與設計思維，本次活動也邀請林事務所執行長林承毅親自到左鎮，帶領參與者以工作坊進行討論，未來也期待能發展出「獨一無惡」的惡地伴手禮。