台師大與希達產學合作 導入AI碳管理提供實習

台師大和碳管理企業希達數位產學合作，除了課程邀業師分享企業案例，也會導入希達開發的AI碳管理平台，希達還將提供月薪4.5萬元的暑期實習，表現優異者有機會預先任用。

台灣師範大學與新加坡碳管理企業希達數位（Cedars Digital）今天舉行產學合作記者會，雙方將整合學術資源與數位技術，共築亞太碳管理人才培育基地，為淨零轉型提供關鍵解方。

台師大副校長陳焜銘表示，科技發展伴隨著能源消耗，碳元素在地球扮演很重要角色，因應氣候變遷、能源需求等議題，綠領人才更顯重要，台師大希望透過學術與產業跨界融合，打造課堂到職場的無縫接軌，學生透過實習與企業專案，能提前對接國際淨零趨勢，成為產業即戰力。

促成此次合作的台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠提到，環境部將在北中南東分別設立淨零綠領人才培育中心，而台師大則爭取到北區人才培育中心的資格，未來將開設一系列課程，屆時也會邀請希達高管擔任講師，產學攜手共同推動碳管理實務。

希達數位執行長金海濤指出，原本看似很遙遠的碳管理，現在不僅可以學，甚至還可以變成技術或職涯，但要成為新的綠領人才，必須要有跨領域思維，還要能接力執行、要能跟地球對話，他也希望邀請學子一起參與這個綠色轉型挑戰。

希達數位人資經理游純瑜說明，全球面臨前所未有的減碳壓力，要找到懂法規、技術的人才相當不容易，這次希達和台師大合作，在碳管理課程中將安排業界導師分享企業實際案例，課程也會導入希達開發的AI碳管理平台，幫助學生學到專業知識，感受企業痛點並尋找解決方法。

游純瑜表示，希達將優先提供暑期實習機會給修課學生，實習月薪新台幣4.5萬元，除了全英文工作環境，還會實際參與專案，另外還規劃探險營、AI永續論壇等活動，表現優異者可獲得碳管理認證補助與預先任用資格，希望培育下一代綠領人才。