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日月光暨成大共研中心成果發表 揭3大合作目標

中央社／ 高雄25日電

日月光今天與國立成功大學舉辦「日月光暨成大共研中心」第1屆期末成果發表會，回顧去年合作以來在智慧科技與永續發展領域的成果，並宣布未來3年合作目標。

日月光今天在高雄廠舉辦成果發表會，日月光暨成大共研中心去年初成立，結合日月光在先進封裝技術、智慧製造、材料科學與矽光子的產業優勢，以及成大在工程、資訊科學與材料的學術實力，推動多項跨領域創新項目。

成大副校長莊偉哲致詞時表示，與日月光的合作不僅加速了學術研究轉化為實際應用的速度，進一步深化雙方合作關係；不斷尋求在各項關鍵技術上的突破，將這些創新技術迅速且有效地轉化為具有實際產業價值的應用成果，為產業發展貢獻力量，更為台灣的產業升級與永續發展提供了重要助力。

日月光總經理李俊哲表示，過去1年雙方共同完成低耗能封裝技術、異質整合、矽光子等領域等11件專案，有效解決傳統技術面臨的瓶頸，從2024至2027年日月光出資新台幣5000萬元全力支持合作計畫，盼共研中心推動更多的討論與計畫執行，產學攜手壯大半導體能量。

會中共研中心也公布今年至2028年的3大發展方向，包括建構及深化前瞻基礎技、放大前瞻基礎技術及落實產業應用，以及打造台灣專業封測廠智慧科技人才庫。

日月光說明，共研中心攜手產學專案及前瞻技術研究合作，橫跨日月光研發、成大理學院、工學院、電機資訊學院、智慧半導體及永續製造學院的研發能量。

半導體 成大 永續

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