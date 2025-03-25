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台師大與希達數位合作 提供實習機會、培育碳管理人才

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大今日宣布與希達數位簽署產學合作備忘錄，整合學術資源與數位技術。記者李芯／攝影
台師大今日宣布與希達數位簽署產學合作備忘錄，整合學術資源與數位技術。記者李芯／攝影

隨著科技發展、人工智慧產業興起，能源問題日益受到關注，未來對相關人才需求也會越來越多。台灣師範大學與新加坡碳管理企業希達數位（Cedars Digital）簽署產學合作備忘錄，推動碳管理人才培育。希達數位將提供暑期實習與碳管理技術授課，雙方預計3年內培育逾千名碳管理專業人才。

台師大今宣布與希達數位簽署產學合作備忘錄，整合學術資源與數位技術，台師大副校長陳焜銘指出，科技的發展伴隨能源消耗，「碳元素」現今扮演重要角色，必須嚴肅看待其能源需求議題。全球面臨暖化、氣候變遷，隨著AI興起，用電需求更是大增，陳焜銘認為，未來要好好結合不同領域的專家，包含科學家、工程師、教育工作者，與產業界相關領域的公司合作。經過本次MOU的簽署，以後會有很多的合作機會。

希達數位執行長金海濤表示，新世代的綠領人才需要具備幾個特徵，包含跨領域思維、接地執行的能力，更可以「和地球對話」。在碳管理標準性還沒有那麼明確的重要時刻，更需要新興學子參與綠色轉型的挑戰。

希達數位人力資源部經理游純瑜指出，全球面臨減碳壓力，法令規範越來越嚴格，市場上要懂法律、懂技術、懂數據的人才，斷層很大。本次與台師大合作，以企業實際案例，讓同學學習如何運用AI碳管理平台，不只學到專業知識，還能看見企業痛點、解決痛點。

本次希達數位提供暑期實習計畫，總共3個名額，每月4萬5000元津貼，表現優秀者還能先錄取、畢業即就業。計畫提供全英文環境，學生將參與兩個專案，並有公司主管、mentor和人資協助職涯諮詢。游純瑜表示，本次合作希望讓不同專業領域的學生，在淨零時代都能找到自己的位置、價值，培養足夠的知識與能力。

台師大永續所教授葉欣誠表示，近期環境部開始相關計畫，在北、中、南、東4個區分別設立淨零人才培育中心，台師大和中央大學負責北區，接下來的課程也會邀請希達數位總監、管理層做講師。希達數位表示，會提供學員最新的國際碳管理技術資訊。雙方預計3年內培育逾千名碳管理專業人才，並擴大與東南亞學研機構合作，推動跨國碳管理標準接軌。

台師大 實習 淨零

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