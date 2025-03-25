夜市小吃校園吃得到！文化大學引進「滷味自動販賣機」 飄香24小時

文化大學近日在體育館二樓引進「沈月雲滷味自動販賣機」，讓學生無論是運動後補充體力，還是晚間讀書時想來點小吃，都能隨時享受滷味與各式飲品。校方預告，未來還將陸續引進麵包、零食自動販賣機，販售貝果、夾心吐司、小點心等，滿足學生多樣化的飲食需求。

文化大學體育室黃士魁主任指出，文大體育館近年致力於打造兼具運動、休閒與社交功能的場館，讓更多教職員生愛上運動並融入日常生活，體育館為此引進各類自動販賣機，販售滷味、吐司、泡麵以及各種能量飲料。

文化大學表示，「沈月雲滷味」起源於士林夜市，以天然無添加、滷製入味的獨特風味廣受好評，校方引進滷味自動販賣機，提供豆干、百頁豆腐、鴨翅、雞心、海帶、鳥蛋、花生、雞爪、鴨舌、豆皮等10多種冰糖滷味，價格介於40至80元之間，搭配同樣24小時營業的飲料販賣機，學生無論是清晨、深夜，或是晴天、雨天，都能輕鬆購買，且即將導入多元支付，提供更多便利性。

文化大學表示，從周一到周五胖卡餐車，到各項多元餐飲，目前更引進多款無人販售機，讓學生的日常生活更加便捷與豐富。未來，文大將持續引進更多創新設施，讓學生在校園內享受更完善的生活機能。