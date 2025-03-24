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華梵大學教授用書法、蚵仔煎 帶西班牙生「體驗台味」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
華梵大學美術系助理教授楊侖（後排右五）帶領西班牙學生舉辦台味書法集體創作。圖／華梵大學提供
華梵大學美術系助理教授楊侖（後排右五）帶領西班牙學生舉辦台味書法集體創作。圖／華梵大學提供

華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖本學期獲聘西班牙名校國立卡斯提亞拉曼查大學（UCLM）昆卡校區藝術學系客座教授，為了讓外國人懂書法藝術，特地從台灣帶「蚵仔煎」口味洋芋片，還用「西班牙味」詮釋書法，讓西班牙學生瘋狂愛上書法與台灣。

楊侖旅居西班牙18年，是國立薩拉曼卡大學藝術史博士與國際知名藝術家，2018年返台擔任母校華梵大學專任助理教授。此次受邀為西班牙的藝術系大學生開設「當代跨域書寫水墨藝術」國際化專題課程，為了讓沒拿過毛筆的西班牙學生理解書法與東方水墨藝術，他從台灣扛了40公斤重的行李，裝滿筆墨紙硯等特殊教材，親自帶到西班牙教學，令當地的院長與主任感動不已；原本預計只有20幾人修的課，最後一共來了100多人。

楊侖表示：「教外國人寫書法絕不是讓他們寫寫春聯就好！」書法是一筆即就、力透紙背的氣功，不僅講究布局與構圖，更像是一門料理，要將整盤菜炒得可口好吃，讓人愛到垂涎三尺，書法藝術的昇華才得以展現。

楊侖分享，由於2月授課期間正值西洋情人節與台灣新年春節，他以食物闡述愛的真諦，從台灣帶了滿滿行李箱的「蚵仔煎」口味洋芋片與大家分享，透過眼見、鼻聞、口嚐、手觸並聽到咔咔聲，讓這個西班牙吃不到的「台味」，跨過語言文化隔閡傳到同學心中，再由真實五感轉變為視覺藝術。

楊侖在課堂上還將「台」字的「口」，寫成造型相似的「e」以代表西班牙（España），並讓學生在下方加上西文符號自由創作，等於同時用「西班牙味」詮釋書法，令西班牙學生對楊侖佩服不已，更讓他們瘋狂愛上中文，甚至興起來台旅遊、學習的念頭。「台味」創作展在當地展出時造成轟動，令西班牙師生為之驚艷，而這件價值新台幣60萬元的「台味」作品也獲卡斯提亞拉曼查大學之邀，由該校藝術系典藏。

蚵仔煎 行李箱 西班牙

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